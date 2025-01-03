Егоров о Гаранине в Lit Energy: «По моим данным, он запрашивал зарплату в районе 1 млн рублей»
Экс-главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин возглавил медиафутбольный клуб Lit Energy блогера Михаила Литвина.
«Я предполагал, что Вадим [Гаранин] может оказаться в Медиалиге. Он сидел без дела, а в МФЛ могут предложить хорошие деньги, возможности и подбор игроков для построения атакующего футбола.
Я предполагал, что Гаранин окажется в ФК «10». И Азамат Мусагалиев, и Максим Данилин [экс-хавбек «БроукБойз», ныне игрок ФК «10» – Спортс’‘] мне говорили, что будущий тренер «Десятки» работал с Максимом. Гаранин как раз с ним сотрудничал в академии «Динамо».
Я был удивлен, когда ФК «10» возглавил Владимир Щербак. Но «Десятка» вела переговоры и с Гараниным. По моим данным, он запрашивал очень высокую сумму: в районе 1 миллиона рублей главному тренеру и еще больше на тренерский штаб. Но он оказался в Lit Energy. У Литвина такие деньги есть, поэтому удивляться нечему. Раз уж команда заявляет, что собирается развиваться и бороться за первые места, то приглашение Гаранина выглядит логичным.
Этот ход более рисковый даже не для самого Литвина: если не получится, Миша возьмет другого тренера. А если у Гаранина не получится и здесь, то комментарии про него будут еще более жесткие, чем сейчас. А сейчас пишут, что карьере Гаранина конец и его интересуют только деньги», – сказал президент «БроукБойз».
Первым турниром Гаранина в медиафутболе станет Winline Суперкубок Медиалиги, который пройдет в Абу-Даби с 31 января по 8 февраля.
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