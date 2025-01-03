Егоров о Гаранине в Lit Energy: «По моим данным, он запрашивал зарплату в районе 1 млн рублей»

Дмитрий Егоров высказался о приходе Вадима Гаранина в Lit Energy блогера Литвина.

Экс-главный тренер «Сочи » Вадим Гаранин возглавил медиафутбольный клуб Lit Energy блогера Михаила Литвина .

«Я предполагал, что Вадим [Гаранин] может оказаться в Медиалиге . Он сидел без дела, а в МФЛ могут предложить хорошие деньги, возможности и подбор игроков для построения атакующего футбола.

Я предполагал, что Гаранин окажется в ФК «10». И Азамат Мусагалиев , и Максим Данилин [экс-хавбек «БроукБойз», ныне игрок ФК «10» – Спортс’‘] мне говорили, что будущий тренер «Десятки » работал с Максимом. Гаранин как раз с ним сотрудничал в академии «Динамо ».

Я был удивлен, когда ФК «10» возглавил Владимир Щербак. Но «Десятка» вела переговоры и с Гараниным. По моим данным, он запрашивал очень высокую сумму: в районе 1 миллиона рублей главному тренеру и еще больше на тренерский штаб. Но он оказался в Lit Energy . У Литвина такие деньги есть, поэтому удивляться нечему. Раз уж команда заявляет, что собирается развиваться и бороться за первые места, то приглашение Гаранина выглядит логичным.

Этот ход более рисковый даже не для самого Литвина: если не получится, Миша возьмет другого тренера. А если у Гаранина не получится и здесь, то комментарии про него будут еще более жесткие, чем сейчас. А сейчас пишут, что карьере Гаранина конец и его интересуют только деньги», – сказал президент «БроукБойз ».

Первым турниром Гаранина в медиафутболе станет Winline Суперкубок Медиалиги, который пройдет в Абу-Даби с 31 января по 8 февраля.