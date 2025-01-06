Мексика Чичарито против Германии Гетце, Испания Касильяса сыграет с Турцией. Расписание 3-го этапа Кингс ЧМ
6 января, понедельник
Япония – Марокко (сборная Мубарака Буссуфы)
Турция – Испания (сборная Икера Касильяса)
7 января, вторник
Узбекистан – Перу
Германия (сборная Марио Гетце) – Мексика (сборная Чичарито)
Команды, проигравшие оба матча в первых двух раундах, покинули турнир. Сборные, выигравшие оба матча в первых двух раундах, прошли в четвертьфинал. Страны, имеющие статистику по победам и поражениям 1-1, сыграют в стадии последнего шанса.
В первом розыгрыше чемпионата мира принимают участие 16 национальных команд.
Турнир проходит в Италии, финал 12 января примет «Альянц Стэдиум» – домашняя арена «Ювентуса», вмещающая 41 тысячу зрителей.
Президентами участвующих команд являются известные спортсмены и блогеры. В частности, в руководящий состав сборной Аргентины входит Серхио Агуэро, Колумбии – Хамес Родригес, Кореи – Пак Чжи Сун, Испании – Икер Касильяс, Германии – Марио Гетце.
Узбекский 2Drots – на ЧМ Пике. По просмотрам выше «Амкала», поднялись на двойниках Месси и Роналду
51 тысяча на финале, миллион долларов победителю. Первый ЧМ по медиафутболу – каким он был?
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