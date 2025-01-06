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Мексика Чичарито против Германии Гетце, Испания Касильяса сыграет с Турцией. Расписание 3-го этапа Кингс ЧМ

Расписание 3-го раунда Кингс ЧМ.

6 января, понедельник

Япония – Марокко (сборная Мубарака Буссуфы)

Турция – Испания (сборная Икера Касильяса)

7 января, вторник

Узбекистан – Перу

Германия (сборная Марио Гетце) – Мексика (сборная Чичарито)

Команды, проигравшие оба матча в первых двух раундах, покинули турнир. Сборные, выигравшие оба матча в первых двух раундах, прошли в четвертьфинал. Страны, имеющие статистику по победам и поражениям 1-1, сыграют в стадии последнего шанса. 

В первом розыгрыше чемпионата мира принимают участие 16 национальных команд.

Турнир проходит в Италии, финал 12 января примет «Альянц Стэдиум» – домашняя арена «Ювентуса», вмещающая 41 тысячу зрителей.

Президентами участвующих команд являются известные спортсмены и блогеры. В частности, в руководящий состав сборной Аргентины входит Серхио Агуэро, Колумбии – Хамес Родригес, Кореи – Пак Чжи Сун, Испании – Икер Касильяс, Германии – Марио Гетце.

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51 тысяча на финале, миллион долларов победителю. Первый ЧМ по медиафутболу – каким он был?

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Kings League
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logoПак Чжи Сун
logoХамес Родригес
logoЖерар Пике
logoЕвгений Коноплянка
logoЛеонардо Бонуччи
logoИкер Касильяс
logoСерхио Агуэро
Кингс Лига
logoМарио Гетце
logoКака
logoХавьер Эрнандес
logoМубарак Буссуфа
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