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Команда Касильяса проиграла сборной Агуэро, Узбекистан обыграл Саудовскую Аравию. Результаты 1-го этапа Кингс ЧМ

Расписание 1-го раунда Кингс ЧМ.

1 января, среда

Италия (в составе Леонардо Бонуччи) – Япония – 1:3

Узбекистан – Саудовская Аравия – 4:3

Аргентина (сборная Серхио Агуэро) – Испания (сборная Икера Касильяса) – 4:2

США (сборная блогера Castro1021) – Мексика (сборная Чичарито) – 4:2

2 января, четверг

Бразилия – Южная Корея

Турция – Украина

Колумбия – Марокко

Перу – Германия

Победители выходят во второй раунд, проигравшие команды получат второй шанс в нижней сетке. В первом розыгрыше чемпионата мира примут участие 16 национальных команд.

Турнир проходит в Италии, финал 12 января примет «Альянц Стэдиум» – домашняя арена «Ювентуса», вмещающая 41 тысячу зрителей.

Президентами участвующих команд являются известные спортсмены и блогеры. В частности, в руководящий состав сборной Аргентины входит Серхио Агуэро, Колумбии – Хамес Родригес, Кореи – Пак Чжи Сун, Испании – Икер Касильяс, Германии – Марио Гетце.

51 тысяча на финале, миллион долларов победителю. Первый ЧМ по медиафутболу – каким он был?

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoЖерар Пике
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Кингс Лига
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