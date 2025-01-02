Команда Касильяса проиграла сборной Агуэро, Узбекистан обыграл Саудовскую Аравию. Результаты 1-го этапа Кингс ЧМ
1 января, среда
Италия (в составе Леонардо Бонуччи) – Япония – 1:3
Узбекистан – Саудовская Аравия – 4:3
Аргентина (сборная Серхио Агуэро) – Испания (сборная Икера Касильяса) – 4:2
США (сборная блогера Castro1021) – Мексика (сборная Чичарито) – 4:2
2 января, четверг
Бразилия – Южная Корея
Турция – Украина
Колумбия – Марокко
Перу – Германия
Победители выходят во второй раунд, проигравшие команды получат второй шанс в нижней сетке. В первом розыгрыше чемпионата мира примут участие 16 национальных команд.
Турнир проходит в Италии, финал 12 января примет «Альянц Стэдиум» – домашняя арена «Ювентуса», вмещающая 41 тысячу зрителей.
Президентами участвующих команд являются известные спортсмены и блогеры. В частности, в руководящий состав сборной Аргентины входит Серхио Агуэро, Колумбии – Хамес Родригес, Кореи – Пак Чжи Сун, Испании – Икер Касильяс, Германии – Марио Гетце.
51 тысяча на финале, миллион долларов победителю. Первый ЧМ по медиафутболу – каким он был?
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