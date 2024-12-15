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США, Узбекистан, Украина и Бразилия – среди участников медийного ЧМ, Агуэро, Хамес и Джейк Пол – руководители команд. Матч открытия состоится 1 января

Матч открытия медийного чемпионата мира среди сборных состоится 1 января.

Турнир пройдет в Италии, финал 12 января примет «Альянц Стэдиум» – домашняя арена «Ювентуса», вмещающая 41 тысячу зрителей.

В первом розыгрыше чемпионата мира примут участие 16 национальных команд.

ЧМ откроют сборные Италии и Японии. В первый день нового года пройдут еще три матча 1-го раунда, 2 января – оставшиеся четыре.

Медийный ЧМ среди сборных

1-й раунд

1 января

Италия – Япония

Узбекистан – Саудовская Аравия

Аргентина – Испания

США – Мексика

2 января

Бразилия – Южная Корея

Турция – Украина

Колумбия – Марокко

Перу – Германия

Победители выходят во второй раунд, проигравшие команды получат второй шанс в нижней сетке.

Президентами участвующих команд являются известные спортсмены, блогеры и инфлюэнсеры. В частности, в руководящий состав сборной Аргентины входит Серхио Агуэро, Колумбии – Хамес Родригес, Кореи – Пак Чжи Сун, США – Джейк Пол.

В ноябре состоялся анонс итальянской Кингс Лиги – основателем этого медиафутбольного турнира является Жерар Пике, а президентом итальянского филиала стал Златан Ибрагимович.

В этом году в Мексике прошел Кингс ЧМ среди клубов. Победу в нем одержала команда испанского стримера Ибая Льяноса Porcinos FC. Финал четырех на домашнем стадионе «Монтеррея» Estadio BBVA посетили 51 237 зрителей.

В Германии критикуют медиалигу Подольского и Хуммельса – за высокие зарплаты

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Goal
logoСерхио Агуэро
logoЖерар Пике
Альянц Стэдиум
мировой медиафутбол
logoПак Чжи Сун
Кингс Лига
logoХамес Родригес
logoДжейк Пол
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