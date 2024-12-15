США, Узбекистан, Украина и Бразилия – среди участников медийного ЧМ, Агуэро, Хамес и Джейк Пол – руководители команд. Матч открытия состоится 1 января
Турнир пройдет в Италии, финал 12 января примет «Альянц Стэдиум» – домашняя арена «Ювентуса», вмещающая 41 тысячу зрителей.
В первом розыгрыше чемпионата мира примут участие 16 национальных команд.
ЧМ откроют сборные Италии и Японии. В первый день нового года пройдут еще три матча 1-го раунда, 2 января – оставшиеся четыре.
Медийный ЧМ среди сборных
1-й раунд
1 января
Италия – Япония
Узбекистан – Саудовская Аравия
Аргентина – Испания
США – Мексика
2 января
Бразилия – Южная Корея
Турция – Украина
Колумбия – Марокко
Перу – Германия
Победители выходят во второй раунд, проигравшие команды получат второй шанс в нижней сетке.
Президентами участвующих команд являются известные спортсмены, блогеры и инфлюэнсеры. В частности, в руководящий состав сборной Аргентины входит Серхио Агуэро, Колумбии – Хамес Родригес, Кореи – Пак Чжи Сун, США – Джейк Пол.
В ноябре состоялся анонс итальянской Кингс Лиги – основателем этого медиафутбольного турнира является Жерар Пике, а президентом итальянского филиала стал Златан Ибрагимович.
В этом году в Мексике прошел Кингс ЧМ среди клубов. Победу в нем одержала команда испанского стримера Ибая Льяноса Porcinos FC. Финал четырех на домашнем стадионе «Монтеррея» Estadio BBVA посетили 51 237 зрителей.
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