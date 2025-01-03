Сборная Испании Касильяса сыграет с Италией Бонуччи, Германия Гетце – против Бразилии Кака. Расписание 2-го этапа Кингс ЧМ
3 января, пятница
Аргентина (сборная Серхио Агуэро) – Япония – 18:00
Испания (сборная Икера Касильяса) – Италия (в составе Леонардо Бонуччи) – 19:00
США (сборная блогера Castro1021) – Узбекистан – 20:00
Мексика (сборная Чичарито) – Саудовская Аравия – 21:00
4 января, суббота
Германия (сборная Марио Гетце) – Бразилия (сборная Кака) – 18:00
Перу – Южная Корея (сборная Пак Чжи Суна) – 19:00
Турция – Колумбия (сборная Хамеса Родригеса) – 20:00
Украина (в составе Евгений Коноплянка) – Марокко – 21:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Матчи пройдут в Милане на «Кингс Лига Арене».
Команды, проигравшие оба матча в первых двух раундах, покинут турнир. Сборные, выигравшие оба матча в первых двух раундах, пройдут в четвертьфинал. Страны, имеющие статистику по победам и поражениям 1-1, сыграют в стадии последнего шанса.
В первом розыгрыше чемпионата мира принимают участие 16 национальных команд.
Турнир проходит в Италии, финал 12 января примет «Альянц Стэдиум» – домашняя арена «Ювентуса», вмещающая 41 тысячу зрителей.
Президентами участвующих команд являются известные спортсмены и блогеры. В частности, в руководящий состав сборной Аргентины входит Серхио Агуэро, Колумбии – Хамес Родригес, Кореи – Пак Чжи Сун, Испании – Икер Касильяс, Германии – Марио Гетце.
51 тысяча на финале, миллион долларов победителю. Первый ЧМ по медиафутболу – каким он был?
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий