Сборная Испании Касильяса сыграет с Италией Бонуччи, Германия Гетце – против Бразилии Кака. Расписание 2-го этапа Кингс ЧМ

Расписание 2-го раунда Кингс ЧМ.

3 января, пятница

Аргентина (сборная Серхио Агуэро) – Япония – 18:00

Испания (сборная Икера Касильяса) – Италия (в составе Леонардо Бонуччи) – 19:00

США (сборная блогера Castro1021) – Узбекистан – 20:00

Мексика (сборная Чичарито) – Саудовская Аравия – 21:00

4 января, суббота

Германия (сборная Марио Гетце) – Бразилия (сборная Кака) – 18:00

Перу – Южная Корея (сборная Пак Чжи Суна) – 19:00

Турция – Колумбия (сборная Хамеса Родригеса) – 20:00

Украина (в составе Евгений Коноплянка) – Марокко – 21:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Матчи пройдут в Милане на «Кингс Лига Арене».

Команды, проигравшие оба матча в первых двух раундах, покинут турнир. Сборные, выигравшие оба матча в первых двух раундах, пройдут в четвертьфинал. Страны, имеющие статистику по победам и поражениям 1-1, сыграют в стадии последнего шанса.

В первом розыгрыше чемпионата мира принимают участие 16 национальных команд.

Турнир проходит в Италии, финал 12 января примет «Альянц Стэдиум» – домашняя арена «Ювентуса», вмещающая 41 тысячу зрителей.

Президентами участвующих команд являются известные спортсмены и блогеры. В частности, в руководящий состав сборной Аргентины входит Серхио Агуэро, Колумбии – Хамес Родригес, Кореи – Пак Чжи Сун, Испании – Икер Касильяс, Германии – Марио Гетце.

51 тысяча на финале, миллион долларов победителю. Первый ЧМ по медиафутболу – каким он был?