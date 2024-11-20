Стадион «Ювентуса» примет финал медийного ЧМ среди сборных. Турнир Пике пройдет в январе 2025 года
На этой неделе состоялся анонс итальянской Кингс Лиги – основателем этого медиафутбольного турнира является Жерар Пике, а президентом итальянского филиала стал Златан Ибрагимович.
Также было объявлено, что Италия примет Кингс ЧМ среди национальных сборных, который пройдет в январе 2025 года.
Финальный матч турнира примет «Альянц Стэдиум» – домашняя арена «Ювентуса», вмещающая 41 тысячу зрителей.
Известны уже восемь участников ЧМ: Испания, Италия, Мексика, Аргентина, Колумбия, Япония, Саудовская Аравия и Марокко.
В этом году в Мексике прошел Кингс ЧМ среди клубов. Победу в нем одержала команда испанского стримера Ибая Льяноса Porcinos FC. Финал четырех на домашнем стадионе «Монтеррея» Estadio BBVA посетили 51 237 зрителей.
Ранее стало известно, что в продвижении медийного ЧМ среди сборных будут участвовать Винисиус Жуниор, Ламин Ямаль и блогер Джейк Пол.
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