Стадион «Ювентуса» примет финал медийного ЧМ среди сборных. Турнир Пике пройдет в январе 2025 года

Финал медийного чемпионата мира пройдет на стадионе «Ювентуса».

На этой неделе состоялся анонс итальянской Кингс Лиги – основателем этого медиафутбольного турнира является Жерар Пике , а президентом итальянского филиала стал Златан Ибрагимович.

Также было объявлено, что Италия примет Кингс ЧМ среди национальных сборных, который пройдет в январе 2025 года.

Финальный матч турнира примет «Альянц Стэдиум » – домашняя арена «Ювентуса », вмещающая 41 тысячу зрителей.

Известны уже восемь участников ЧМ: Испания , Италия, Мексика, Аргентина, Колумбия, Япония, Саудовская Аравия и Марокко.

В этом году в Мексике прошел Кингс ЧМ среди клубов. Победу в нем одержала команда испанского стримера Ибая Льяноса Porcinos FC. Финал четырех на домашнем стадионе «Монтеррея» Estadio BBVA посетили 51 237 зрителей.

Ранее стало известно , что в продвижении медийного ЧМ среди сборных будут участвовать Винисиус Жуниор, Ламин Ямаль и блогер Джейк Пол.