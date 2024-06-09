Больше 51 тысячи зрителей посетили финал четырех Кингс ЧМ. Турнир выиграла команда стримера Ибая Льяноса Porcinos FC

Завершился первый розыгрыш Кингс ЧМ.

Победу одержала команда стримера Ибая Льяноса Porcinos FC, обыгравшая в финале G3X FC.

Финал четырех на домашнем стадионе «Монтеррея» Estadio BBVA посетили 51 237 зрителей.

8 июня, суббота

Финал Четырех Кингс ЧМ

Porcinos FC – xBuyer Team – 7:3

Saiyans FC – G3X FC – 3:6

Porcinos FC – G3X FC – 5:3

Кингс Лига – медиафутбольное соревнование, основанное в январе 2023-го бывшим защитником «Барселоны» Жераром Пике.

Кингс ЧМ – более масштабная, международная версия Кингс Лиги. В первом розыгрыше участвовали 20 команд из испанской и мексиканской Кингс Лиги (филиал открылся в 2024-м) плюс 12 команд-гостей со всего мира – из Франции, Бразилии, Великобритании, Италии, Саудовской Аравии, Украины и других стран.

Турнир прошел в Мексике с 26 мая по 8 июня.