Осипов о строительстве стадиона Медиалиги: «С ноября по апрель все процессы заморожены. Возможно, Кубок лиги следующего года мы сыграем на своем стадионе»

Николай Осипов рассказал о затянувшемся строительстве стадиона Winline Медиалиги.

– Вы затронули инфраструктуру. Стадион МФЛ все еще строится. Когда планируете завершить? С чем связана задержка?

– Мы первый раз имеем дело с полугосударственным партнером, потому что земля, которую мы арендовали, принадлежит Мосспортобъекту, это ведомство – структура Москомспорта. Так получилось, что без сюрпризов не обошлось...

Нам пришлось подготовить дорогостоящий проект выноса газовых сетей, и еще более дорогостоящим был сам процесс их выноса. Потому что у нас под полем залегают коммуникации, наличие которых не позволяет построить стадион нужного размера. Если бы мы жили в комфортных условиях, где зимой можно копать, то это было бы другое дело. Но с ноября по апрель все процессы заморожены.

Сейчас мы уже согласовали проект, по нему ведутся подготовительные работы. Кстати, чтобы вы понимали, мы купили газон еще в 2023 году и сильно рады этому сейчас, потому что купили его по гораздо меньшему курсу доллара. Что касается сроков введения стадиона в эксплуатацию, думаю, что летом следующего года мы уже точно сможем отдавать его под нужды команд лиги для тренировок. Вполне возможно, что Кубок лиги следующего года мы по большей части сыграем на своем стадионе.

– Поле будет в цветах титульного спонсора?

– Сейчас газон имеет три цвета: два основных – зеленую, оранжевую и белую разметку. Мы пока не приходили к спонсору с вопросом брендинга. Но есть несколько компаний, которые заинтересованы в том, чтобы цвет поля лиги соответствовал их фирменному цвету. От разноцветного поля мы никуда не уйдем в любом случае.

– Была информация, что вы будете брать 500 рублей за тренировки. Почему так мало?

– Не вижу смысла делать из этого бизнес-модель, потому что поле лиги — для нужд команд в том числе. Безусловно, мы планируем иметь пассивный доход со сдачи поля в аренду. Но с наших команд не вижу смысла брать деньги за тренировочный процесс. Хочется, чтобы это был дом лиги, – сказал президент Медиалиги.

Медиалига 1,5 года строит стадион с оранжевым полем. Отсудили у подрядчика 5 млн рублей