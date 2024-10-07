«Финал на «ВТБ Арене», стадион ЧМ, вечеринки – мы даже рядом не планировали такой бюджет. Я закладывал машину в ломбард, а сына возил на каршеринге». Осипов о первом сезоне Медиалиги

Глава Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал о создании турнира.

Осипов : «Полуфиналы в Нижнем – личные договоренности. Дэн Безопасность сыграл очень большую роль. Он же с футбольным прошлым, по молодости играл в «Торпедо». В руководстве «Нижнего» были люди, с которыми он когда-то играл.

Мы заплатили очень большие деньги, которых, естественно, не было в бюджете. Мы были в дефиците бюджета на 30% по итогам сезона. Брали займы и тратили собственные накопления.

Но для нас было важно сыграть на большом стадионе. Мы же растем. И это был знак качества. Плюс, естественно, вывеска. Мы понимали, что противостояние праймовых 2Drots и «На Спорте» способно собрать, об этом будут говорить. Но была нужна картинка. «Нижний» – потрясающей красоты стадион. Внешне, интерьерно тоже. Город, лето, логистическая доступность. Все совпало».

Некит : «Финал на «ВТБ Арене» – это восклицательный знак, когда весь профессиональный спорт узнал про Медиалигу. Куда ни заходил – все писали про финал Медиалиги, который собрал 10 тысяч человек, собрал ##### (большой) онлайн, где забили через себя. Вообще шикардос. Сценарий сложился как надо – представь финал Art – Basement, пришло бы 300 человек. А так – где-то сидит «Амкал», переживает, что мы ######## (пропустили) такой турнир. Где-то Азамат Мусагалиев сидит и думает: «##### (капец) тут все красиво!»

Осипов: «Бюджет первого сезона по смете был где-то миллионов шестьдесят. Но уже по ходу сезона я понимал, что хочется больше. Появились стадион чемпионата мира, финал на «ВТБ Арене», церемонии награждения, вечеринки до и после.

Был момент, мне нужно было отдать долги в 10 часов вечера сегодняшнего дня. Этих денег не было. У нас в семье был автомобиль, на котором я возил ребенка в сад. В 7 вечера я закладывал машину в ломбард, чтобы в 10 вечера отдать долги по сезону. Тайком: берешь ключи, спускаешься в машину, ставишь ее в ломбард, приходишь с довольным ########## (лицом), как будто съездил на встречу. В следующие несколько дней пытаешься найти деньги, чтобы забрать машину, потому что пока жена дома с дочкой и не догадывается, что машины нет. А сына ты возишь на каршеринге, на котором нельзя его возить, кстати. Вот такая была ##### (херня).

С последним большим долгом я рассчитался полгода назад. Я полтора года должен был людям за знакомство с Winline».

«Долг – 10 миллионов. Тайно закладывал машину и возвращался к жене с ребенком». Неизвестные детали о запуске Медиалиги