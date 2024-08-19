«Спартак» отказался проводить матчи 2Drots – «Амкал» и Lit Energy – СКА на «Лукойл Арене». Осипов написал: «Такие команды достойны «Лужников»
Матчи Кубка Медиалиги не пройдут на «Лукойл Арене».
«Лукойл Арены» не будет. «Спартак» не может или не хочет. Такие команды достойны «Лужников»! Медиафутбол КБ не нужен», – написал президент Winline Медиалиги Николай Осипов.
Ранее сообщалось, что матчи 1-го тура Кубка Лиги 2Drots – «Амкал» и СКА – Lit Energy могут пройти 1 сентября на стадионе «Спартака».
Кубок Лиги – осенний турнир, проводимый Медиалигой. В турнире сыграют 14 медиафутбольных команд. Полуфиналы и финал пройдут Баку.
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Куда блевать?
Спасибо, любимый клуб.