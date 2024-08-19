«Спартак» отказался проводить матчи 2Drots – «Амкал» и Lit Energy – СКА на «Лукойл Арене». Осипов написал: «Такие команды достойны «Лужников»

Теги Спартак Лужники СКА Ростов Лукойл Арена стадионы Амкал 2Drots Winline Медиалига Николай Осипов Кубок Лиги МФЛ Lit Energy Медиафутбол

Матчи Кубка Медиалиги не пройдут на «Лукойл Арене».

«Лукойл Арены» не будет. «Спартак» не может или не хочет. Такие команды достойны «Лужников»! Медиафутбол КБ не нужен», – написал президент Winline Медиалиги Николай Осипов.

Ранее сообщалось, что матчи 1-го тура Кубка Лиги 2Drots – «Амкал» и СКА – Lit Energy могут пройти 1 сентября на стадионе «Спартака».

Кубок Лиги – осенний турнир, проводимый Медиалигой. В турнире сыграют 14 медиафутбольных команд. Полуфиналы и финал пройдут Баку.

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32 комментария
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Это "зрелище" достойно разве только школьного спортзала
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«Такие команды достойны «Лужников»
Куда блевать?
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Может лучше на Газпром арене сыграть? А то тамошняя команда вечно ноет, что их никто в принципиальные соперники не берёт, и дерби не с кем проводить.
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Очень хорошо, идите куда подальше со своей медиа лигой
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А что в них достойного? Я серьезно, объясните плиз
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"Медиафутбол КБ не нужен"
Спасибо, любимый клуб.
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Похоже на стёб, однозначно.
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Ну пусть в Лужниках и играют. Я не против Медиалиги, но не понимаю таких обид на клуб. У Спартака традиционно один из лучшим газонов в стране с очень сильной командой агрономов. Если клуб решил не рисковать собственным покрытием ради Медиалиги - адекватное и нормальное решение. Они вкладывают в него большие деньги и вправе самостоятельно решать, что и как делать на собственном стадионе.
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Почему Медиафутбол не запрещен законом?
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Ответ Алешка Терминатор
Дерби по схеме "один город - одна команда" относится к другому виду спорта, который называется карманный бильярд.
Ты в этом виде спорта специалист 😄
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Ответ JENNINGS
«Такие команды достойны «Лужников» Куда блевать?
в чашу
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Лужники: За что это мне? 😥
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Кто на это пойдет. Еще и на Лужники замахнулись
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Ответ заблокированному пользователю
Кромешный ад.
Как то так 🤷🤷🤷
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Может их в ,,Луже,, на постоянку прописать? Если они такие медийные,и есть бабло, пусть себе свои стадионы строят,а то как бомжи.
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Ответ заблокированному пользователю
Почему Медиафутбол не запрещен законом?
Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Почему Медиафутбол не запрещен законом?
Мало того что ещё есть Медиахоккей, Медиабаскетбол
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Ответ Александр Кудрявцев
Мало того что ещё есть Медиахоккей, Медиабаскетбол
Кромешный ад.
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Медиафутбол вообще структура никому не понятная, сама в себе, без всякого контроля. Благодатное почва для криминала. Нам такое не нужно.
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Ну так валите сейчас в свое баку. Молчали бы в тряпочку, люди бы и не знали, что вы существуете и нафиг никому не нужны
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Отлично, послали это недоразумение медийное. А недофутболистам милости просим в мой город, около стадиона как раз тренировочное поле есть с гравийным покрытием, при подкате до ворот только уши доезжают, от души наиграетесь.
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такие матчи на тренировочном поле проводить
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Ok
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Спартак разумное решение сделал 👍👍👍
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На ВТБ пусть рубанут, там любят этот шлак медийный и денежки тоже
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Нужников
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Правильно, зачем портить газон ради медиафутбола.
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ну хоть на этом не зашкварились. отрадно)
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