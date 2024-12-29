Экс-хавбек «БроукБойз» Гиля перешел в Rocket Team

Илья Гилязутдинов подписал контракт Rocket Team.

RT объявили о подписании полузащитника. Накануне Гиля сообщил об уходе из «БроукБойз».

Илья Гилязутдинов выступал за «Броуков» с МФЛ-2. В рамках турниров Медиалиги на его счету 24 матча, 3 гола и 4 голевые передачи.

Гилязутдинов выпускник академии казанского «Рубина». Играл за «Иртыш», «Тверь», «Волгу» (Ульяновск), «Калугу», а также чешский «Влашим».

Таблица трансферов медиафутбола