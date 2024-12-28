Экс-игрок «Эгриси» Сушила перешел в Rocket Team

Михаил Сушилин присоединился к Rocket Team.

Rocket Team объявил о подписании защитника.

Cушилин выступал за «Эгриси » во всех сезонах с момента дебюта команды в МФЛ-2. Михаил приходил в клуб защитником, но играл преимущественно на позиции форварда.

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