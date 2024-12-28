Экс-игрок «Эгриси» Сушила перешел в Rocket Team
Михаил Сушилин присоединился к Rocket Team.
Rocket Team объявил о подписании защитника.
Cушилин выступал за «Эгриси» во всех сезонах с момента дебюта команды в МФЛ-2. Михаил приходил в клуб защитником, но играл преимущественно на позиции форварда.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Rocket Team
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