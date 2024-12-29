Гиля объявил об уходе из «БроукБойз»
Илья Гилязутдинов рассказал об уходе из «БроукБойз».
«Так получилось, что я покидаю команду Broke Boys. Безумно благодарен за эти 2,5 года всему коллективу, тренерскому штабу, СММ отделу, президентам и болельщикам. Все друг другу помогали и гнали вперед», – написал хавбек.
Позже в клубе подтвердили информацию об уходе Гили: «Илья Гилязутдинов покидает ФК Broke Boys», – говорится в заявлении.
Илья Гилязутдинов выступал за «БроукБойз» с МФЛ-2. В рамках турниров Медиалиги на его счету 24 матча, 3 гола и 4 голевые передачи.
Гилязутдинов выпускник академии казанского «Рубина». Играл за «Иртыш», «Тверь», «Волгу» (Ульяновск), «Калугу», а также чешский «Влашим».
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Гили
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