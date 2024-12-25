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Арчи уходит из 2Drots. Защитник выступал за команду с 2022 года

Артур Бегларян покидает 2Drots.

Об уходе из команды сначала сообщил сам 30-летний защитник, а позже подтвердил и клуб.

«Ну что, дорогие мои, сложно подобрать слова, но сказке конец. Я больше не в 2Drots!

Спасибо вам всем за все! Самые лучшие болельщики! Как соберусь с мыслями, обязательно напишу пост», – написал Арчи.

Бегларян выступает за 2Drots с 2022 года, в составе команды он дважды выиграл Winline Медиалигу и один раз МКС.

В последние сезоны защитник не имеет твердого места в составе. В Кубке Лиги он сыграл всего в четырех матчах.

Ранее о желании подписать Арчи сообщил президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Арчи
logoWinline Медиалига
logo«Арчи» Артур Бегларян
logoБроукБойз
logo2Drots
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