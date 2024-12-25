Арчи уходит из 2Drots. Защитник выступал за команду с 2022 года
Артур Бегларян покидает 2Drots.
Об уходе из команды сначала сообщил сам 30-летний защитник, а позже подтвердил и клуб.
«Ну что, дорогие мои, сложно подобрать слова, но сказке конец. Я больше не в 2Drots!
Спасибо вам всем за все! Самые лучшие болельщики! Как соберусь с мыслями, обязательно напишу пост», – написал Арчи.
Бегларян выступает за 2Drots с 2022 года, в составе команды он дважды выиграл Winline Медиалигу и один раз МКС.
В последние сезоны защитник не имеет твердого места в составе. В Кубке Лиги он сыграл всего в четырех матчах.
Ранее о желании подписать Арчи сообщил президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Арчи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем