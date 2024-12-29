«Мизулина, Загитова, Зарема». Осипов рассказал, что в Медиалиге может появиться команда с девушкой в руководстве
– Есть ли наработки по женским командам в лиге?
– Мы поддерживаем общение с теми, кто планировал создавать такую команду. Насколько я знаю, у одного из брендов России, даже корпорации, которую возглавляет женщина, есть мысли о создании женской команды. Думаю, они в состоянии реализовать идею. Если это получится, будет круто. Пока места в лиге на шестой сезон есть.
– Екатерина Мизулина могла бы стать тренером.
– Думаю, дамы между собой договорились бы. Там не только Екатерина Михайловна могла бы быть фронтменом, но и многие другие выдающиеся женщины из разных сфер.
– Кого из дам видите в числе фронтменов?
– Мне кажется, женщин, которые знакомы с медиафутболом, не так много. Безусловно, Светлана Журова, которая играла в медиахоккей, могла бы такой стать. Думаю, можно говорить о Екатерине Мизулиной, Полине Юмашевой, Зареме Салиховой, Татьяне Ким, Елене Илюхиной, сестрах Авериных, наших фигуристках: Жене Медведевой, Алине Загитовой. В конце концов, у нас есть Маша Киселева! Такой список можно продолжать, и все это было бы 10/10, – рассказал глава Медиалиги.
Госдума говорила о закрытии Медиалиги и вводе Fan ID, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратила внимание на МФЛ
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий