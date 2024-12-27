Николай Осипов: «Культура боления в медиафутболе – эталон в современной России. Оскорбления – не то, с чем мы хотим выходить на аудиторию»
– Исключение мата на трибунах – не утопия?
– Мне кажется, культура боления в медиафутболе – эталон в современной России. Мы должны это сохранять и развивать. Безусловно, матерные кричалки с трибун не уйдут, но оскорбительные, провоцирующие на агрессию – не то, с чем мы хотим выходить на аудиторию.
Думаю, с нового года введем депозитарную систему взносов для команд. Будут списываться штрафы за провинности той или иной степени тяжести. Положили два миллиона – будем списывать за нарушения. Что осталось после сезона – забирайте.
Списалось больше, чем есть, – пока не заплатите штраф, обратно в лигу не зайдете. Потому что мы порой несем убытки моральные и материальные. Иногда общение рублем команды понимают лучше, чем словами.
– Вы поклонник американского спорта. Лига будет делать матчдэй в следующем сезоне?
– Мне бы очень хотелось, чтобы люди приходили не на один матч, а на весь день, если позволяет погода и у них есть свободное время. Я бы даже попробовал поработать с билетной программой. Например, можно ввести дневной абонемент. Масса мелочей, которые могут повлиять на лояльность и вовлеченность аудитории. Еще хочется фаншоп открыть, чтобы люди на трибунах были полностью в айдентике своих команды. Думаю, в следующем сезоне фаншоп появится.
– Сколько сейчас стоит билет на матч МФЛ?
– От 100 до 300 рублей.
– Сколько будет стоить дневной билет?
– Если при покупке абонемента на день за 200 рублей у болельщика будет возможность посетить четыре игры, получится классная история, – рассказал глава Медиалиги.
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