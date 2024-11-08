Больше 28 тысяч билетов продали на финал «Амкал» – 2Drots. Играют на «Газпром Арене»

Обновят рекорд?

«Амкал» против 2Drots в финале Winline Кубка Медиалиги – афиша мечты. Так думают и болельщики: меньше чем за сутки до матча продано более 28 тысяч билетов. Возможно, в субботу на «Газпром Арене» обновят рекорд медиафутбола по посещаемости.

Медиалига планировала финал в Баку (на стадионе сборной и «Карабаха»), но отказалась – из-за конференции ООН

На осенний сезон Медиалига уезжает из Москвы. В идеале – в сторону юга.

В декабре 2022-го полуфиналы и финал играли в Краснодаре, на стадионе второй команды.

В октябре 2023-го финал и матч за третье место провели в Волгограде, на стадионе ЧМ.

Финал четырех (полуфиналы и финал) Кубка Медиалиги должны были пройти в Баку, на стадионе имени Тофика Бахрамова (вместимость – 31 200). Домашней арене «Карабаха» и сборной Азербайджана. Альтернативной площадкой был Стамбул.

Медиалига планировала получить максимальную выгоду от локации. Например, заколлабилась с местным девелопером и организовала приз лучшему игроку финала четырех – квартиру в Баку на берегу Каспийского моря. В этом же жилом комплексе должны были базироваться команды на время финала четырех. Еще на финал планировали позвать топ-музыканта.

«Шоу-момент – это неотъемлемая часть Медиалиги, – интриговал Николай Осипов, президент лиги. – В этот раз он будет в исполнении артиста мирового уровня, который по определенным причинам не может приехать в Россию. Одним из потенциальных артистов на финале в Баку может быть Крейг Дэвид ».

Ближе к середине октября появились слухи о переносе финала четырех. Причина – конференция ООН по климату, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября. Азербайджан выбрали страной-хозяйкой конференции еще в январе 2024-го, но, видимо, Медиалига ожидала, ООН не помешает медиафутболу.

Об отмене финала четырех в Баку объявили оригинально. ФК «Банка» (самая креативная команда Кубка) к последнему туру сняла видео в стиле «Трех мушкетеров». В финале появляется Николай Осипов, он произносит «Мерси, Баку! Адьес, Баку!»

Медиалига впервые сыграет на «Газпром Арене» (хотя пыталась организовать там матч 2Drots и «Чисто Питер»)

«Газпром Арена» – редкий топ-стадион России, на который еще не приезжала Медиалига. Впервые в контексте турнира он прозвучал осенью 2022-го – как вариант для финала второго сезона. Летом 2023-го разговоры о стадионе вернулись, потому что в лиге появился «Чисто Питер» – медиафутбольная команда «Зенита». Жеребьевка отправила их к топ-клубам – 2Drots и ФК «10».

«Играть с «Чисто Питер» интересно только на «Газпром Арене», либо техническое поражение им. Это совершенно неинтересная команда, которая нужна только ради «Газпром Арены», – поджигал Некит, президент 2Drots .

«Это самый большой стадион страны, – отвечал руководитель «ЧП» Илья Балакирев . – Мы еще в прошлом году хотели организовать на нем финал Медиалиги. И уже тогда понимали, что это потребует гораздо больше инвестиций, чем любой другой стадион. Хотели бы сыграть с грандом, например, с 2Drots или «Амкалом». Но после того, что они сказали, уже не хочется ».

Перед стартом сезона появились слухи о том, что матч против 2D пройдет на «Газпром Арене». Лига подтвердила факт переговоров со стадионом, но в итоге питерцы сыграли с топами на «Петровском».

Медиафутбол все-таки открыл «Газпром Арену» в декабре: «Чисто Питер» и BetBoom спродюсировали Чисто Кубок – однодневный турнир при закрытой крыше. Среди участников были «ЧП», «Броуки», «Амкал» и «10» (она и победила).

Медиалига продала больше 28 тысяч билетов (стоят от 200 до 750 рублей). Возможно, обновят рекорд посещаемости

Медиалига открыла продажу билетов на финал 22 октября – еще до победы «Амкала» и 2Drots в полуфиналах. А когда в субботу два главных медиаклуба пробились в финал, цифры продаж обновлялись каждые день-два.

Воскресенье – 10 тысяч.

Вторник – 15 тысяч.

Среда – 20 тысяч.

Четверг – 25 тысяч.

Пятница – больше 28 тысяч.

Билеты продаются не за символические деньги. Минимальная цена – 200 рублей за взрослый билет (до 14 лет), столько просят за место за воротами на нижнем секторе. Угловые сектора – 300 рублей, центральная трибуна – 500 и 750 рублей. По абонементам на «Зенит» пройти нельзя.

В перерыве выступят музыканты ALBLAK 52, A-THIS и GLOCKI52. Еще лига анонсировала секретного гостя, который выступит перед матчем. «Это не фрешмен, это суперзвезда. Элджей не сопоставим с этим артистом по уровню узнаваемости, Элджей с ним и рядом не стоял» , – интриговал Осипов в интервью каналу 13Team.

Это необычно: перед последними двумя финалами Медиалига заранее анонсировала суперзвездных гостей – Macan (четвертый сезон) и Басты (пятый). Впервые имя хедлайнера держат в секрете.

Медиалиге выделили на финал квоту в 40 тысяч мест. Не факт, что соберется столько, но шансы обновить рекорд посещаемости медиафутбола неплохие. Прошлый принадлежит финалу пятого сезона: на матч «Броуков» и 2Drots собралось 27 472 зрителя – практически полная «ВЭБ Арена».

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Фото: ФК «Карабах»; Winline Медиалига