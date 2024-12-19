«Все, кто говорят, что у нас рушится империя, а вы что выиграли? Вы где, ау? Спуститесь на землю». Кузнецов о хейте 2Drots
Дмитрий Кузнецов высказался о хейте 2Drots.
«Мы играем в финалах. Все говорят: «2Drots ничего не выигрывают». А вы где играете? Вы хоть один финал выиграли? Вышли в финал, полуфинал?
Это зависть. Я говорю про всех, кто говорит, что у нас рушится империя, все не в порядке, что мы не выигрываем титулы.
«Амкал» так же говорил. Сейчас они выиграли и теперь могут говорить. А остальные что? Вы где, ау? Спуститесь на землю.
Вы только разговариваете, а вас нигде нет», – сказал главный тренер 2Drots.
Опубликовал: Никита Внучков
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