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«Я сам оступался, мог что-то вкинуть, а потом понимаешь «а зачем это все было?» Сычев об инциденте с Литвиным

Дмитрий Сычев высказался о скандалах в Winline Кубке Медиалиги.

– По ходу Кубка Лиги было много скандалов. Один из них произошел с Михаилом Литвиным. Как оцените ту ситуацию?

– Максимально сложный эпизод. Каждый по-разному себя поведет в этом моменте. Я не оправдываю Мишу, не защищаю его, но и не осуждаю. Он, наверное, поступил так, как почувствовал в тот момент. Думаю, после того как он уже совершил этот поступок, и, с учетом того, какой большой резонанс упал на его имя, он пожалел о случившемся. На холодную голову он бы по-другому поступил в этой ситуации. Все мы люди, но для его уровня личности такое, конечно, неприемлемо, он в разы сильнее как медиаперсона, чем мы. Я сам оступался, мог что-то вкинуть, а потом понимаешь «а зачем это все было?»

– После этого было много разговоров о закрытии Медиалиги. Что можете сказать в защиту МФЛ? 

– В первую очередь мы – те люди, которые помогают детям заниматься футболом. Благодаря Медиалиге мы стали популярны, и большинство парней пользуются своей популярностью, чтобы мотивировать ребят играть в футбол. Мне неоднократно писали мальчишки и рассказывали, как я их замотивировал играть в футбол, становиться вратарями. Много хороших моментов в Медиалиге, намного больше, чем плохих. У нас крутые стадионы, куча зрителей, атмосфера, множество хороших поступков, сколько МФЛ тратит на благотворительность. Это можно перечислять бесконечно. Много плюсов и гораздо меньше минусов, – сказал Сычев.

Литвин арестован на 13 суток за удар фаната. Медиалига забанила его на полгода 

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Советский Спорт»
logo2Drots
logoWinline Медиалига
logoДмитрий Сычев
logoМихаил Литвин
logoLit Energy
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