Деле Алли посетил матч «Комо». Фабрегас сказал: «Вероятно, сможет тренироваться с нами после Рождества, но только чтобы восстановить форму»

Деле Алли может начать тренироваться с «Комо» в январе.

Английский полузащитник вчера посетил матч команды с «Ромой» (2:0) в 16-м туре Серии А.

Как сообщает журналист Джанлуки Ди Марцио, в ближайшие недели футболист и клуб оценят возможность проведения совместных тренировок.

Эту информацию подтвердил главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас.

«Деле Алли на трибунах? Я встретил его вчера, не хочу говорить об этом сегодня.

Существует вероятность, что он сможет тренироваться с нами после Рождества, но только для того, чтобы восстановить свою форму», – сказал Фабрегас.

Экс-игрок «Тоттенхэма », «Эвертона» и «Бешикташа» не выходил на поле с февраля 2023 года, сейчас он находится в статусе свободного агента.

Напомним, вчера сообщалось, что Алли может перейти в российский клуб «Титан » из Winline Медиалиги .

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