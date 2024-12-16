Деле Алли посетил матч «Комо». Фабрегас сказал: «Вероятно, сможет тренироваться с нами после Рождества, но только чтобы восстановить форму»
Английский полузащитник вчера посетил матч команды с «Ромой» (2:0) в 16-м туре Серии А.
Как сообщает журналист Джанлуки Ди Марцио, в ближайшие недели футболист и клуб оценят возможность проведения совместных тренировок.
Эту информацию подтвердил главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас.
«Деле Алли на трибунах? Я встретил его вчера, не хочу говорить об этом сегодня.
Существует вероятность, что он сможет тренироваться с нами после Рождества, но только для того, чтобы восстановить свою форму», – сказал Фабрегас.
Экс-игрок «Тоттенхэма», «Эвертона» и «Бешикташа» не выходил на поле с февраля 2023 года, сейчас он находится в статусе свободного агента.
Напомним, вчера сообщалось, что Алли может перейти в российский клуб «Титан» из Winline Медиалиги.
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