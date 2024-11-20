Твиттер Кингс Лиги подшутил над Пике и Ибрагимовичем, выложив фэйковый ИИ-ролик с их поцелуем. Жерар – основатель турнира, Златан – президент итальянского филиала
На этой неделе состоялась официальная презентация итальянской Кингс Лиги. Ее президентом стал Златан Ибрагимович, а Клаудио Маркизио назначен директором турнира.
Также в презентации приняли участие Джанлуиджи Буффон, Алессандро Дель Пьеро, Лука Тони, Франческо Тотти, Андреа Пирло, Джорджо Кьеллини, а также популярные в Италии блогеры и инфлюэнсеры.
Официальный твиттер Кингс Лиги освещал презентацию, публиковал фото и видео с мероприятия, не стесняясь при этом шутить над Пике и Златаном.
В частности, воссоединение бывших партнеров по «Барселоне» было отмечено их поцелуем в фэйковым ИИ-видео, сгенерированным с фотографии, сделанной в 2010 году.
На снимке Пике и Ибрагимович стоят непривычно близко друг к другу и держатся за руки. При этом Златан выглядит смущенным и даже напуганным.
Твиттер-аккаунт испанской КЛ из этой фотографии с помощи искусственного интеллекта сделал короткий ролик, в котором экс-футболисты начинают целоваться. «Итальянская Кингс Лига, добро пожаловать!» – говорится в подписи к видео.
В комментариях под постом пользователи преимущественно смеялись или шутили, одна из подписчиц в шутку выразила надежду, что автору ролика хорошо заплатят, прежде чем уволить из Кингс Лиги.
В прошлом году Пике отреагировал на странное фото с Ибрагимовичем: «Этот снимок полностью вырван из контекста. Если бы я хотел поцеловать Ибрагимовича, то определенно не делал бы этого на парковке».
В 2010 году Ибрагимович ответил журналистке, которая показала ему данную фотографию: «Приходи ко мне, я покажу тебе, что я не гей. И сестру захвати!»
Кингс Лига Италия – третий филиал медиафутбольного турнира, основателем которого является Пике. Бывший защитник «Барселоны» запустил КЛ в Испании в начале 2023 года, а в 2024-м стартовала американская Кингс Лига.
Фото: https://x.com/
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