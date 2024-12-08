Экс-вратарь «Спартака» Хомич: «Медиафутболисты – это люди, не состоявшиеся в футболе. Я не иду в МФЛ, это противоречит моим принципам»

Дмитрий Хомич категорически против проведения матча сборных России и Медиалиги.

«Ноль шансов, нельзя такое допускать. Медиафутболисты – это люди, которые не состоялись в футболе. Они хотят доказать, что они выше игроков, которые прошли определенный уровень.

Я завершил карьеру и не иду в медиафутбол, было много предложений, я всем отказывал. Это противоречит моим принципам.

Сравнивать РПЛ, Первую лигу и медиафутбол нельзя. Медиафутбол всегда останется медиафутболом. Его нужно развивать, но он всегда будет оставаться на своем определенном уровне», – сказал бывший вратарь «Алании », «Амкара » и «Спартака».

Сборная Медиалиги все-таки может сыграть с Россией. Планируют в 2025-м, хотя Головин и Колосков против

Что известно о сборной по медиафутболу? Хотят сыграть с командой Карпина, в конце года ЧМ с 🇫🇷 и 🇳🇱