Экс-вратарь «Спартака» Хомич: «Медиафутболисты – это люди, не состоявшиеся в футболе. Я не иду в МФЛ, это противоречит моим принципам»
Дмитрий Хомич категорически против проведения матча сборных России и Медиалиги.
«Ноль шансов, нельзя такое допускать. Медиафутболисты – это люди, которые не состоялись в футболе. Они хотят доказать, что они выше игроков, которые прошли определенный уровень.
Я завершил карьеру и не иду в медиафутбол, было много предложений, я всем отказывал. Это противоречит моим принципам.
Сравнивать РПЛ, Первую лигу и медиафутбол нельзя. Медиафутбол всегда останется медиафутболом. Его нужно развивать, но он всегда будет оставаться на своем определенном уровне», – сказал бывший вратарь «Алании», «Амкара» и «Спартака».
Сборная Медиалиги все-таки может сыграть с Россией. Планируют в 2025-м, хотя Головин и Колосков против
Что известно о сборной по медиафутболу? Хотят сыграть с командой Карпина, в конце года ЧМ с 🇫🇷 и 🇳🇱
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал «БроукБойз»
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