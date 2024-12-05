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Беляев против матча сборных России и Медиалиги: «Сборная создана для других целей, а не для участия в шоу»

Максим Беляев выступил против идеи проведения матча сборных России и Медиалиги.

– Сборная России. Вы понимаете, зачем национальной команде спарринги с Брунеем, Сирией и командами подобного уровня?

– Сборная в сложившихся условиях должна поддерживать в себе жизнь, вселять надежду на лучшие времена всем гражданам нашей страны. Товарищеские матчи с другими сборными с этой точки зрения необходимы. Конечно, хочется, чтобы уровень сопротивления позволял объективно оценить силу наших ребят. Матчи с тем же Брунеем могут только политически укрепить отношения с дружественными странами.

– Может, лучше сыграть с условной сборной Медиалиги?

– Сборная создана для других целей и задач, а не для участия в шоу. А сейчас Валерию Георгиевичу остаётся набраться терпения и верить в светлое будущее, – сказал бывший защитник «Локомотива» и тульского «Арсенала» Максим Беляев, выступающий за «Ленинградец».

Сборная Медиалиги все-таки может сыграть с Россией. Планируют в 2025-м, хотя Головин и Колосков против

Что известно о сборной по медиафутболу? Хотят сыграть с командой Карпина, в конце года ЧМ с 🇫🇷 и 🇳🇱

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Metaratings
logoМаксим Беляев
Сборная Медиалиги
logoсборная Брунея
logoWinline Медиалига
logoСборная Сирии по футболу
logoСборная России по футболу
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