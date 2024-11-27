Дмитрий Кортава о том, как будет формироваться сборная МФЛ: «Морозова бы не взял – он ассоциируется с профи. Должны играть Кутуз, Сычев, Давыд»
«Собирая сборную Медиалиги, мы стараемся дать приоритет футболистам, которые выросли у нас: Кутуз, Сыч, Давыд.
Я бы сейчас не взял в сборную Костю Морозова при том, что мы понимаем, что это на данный момент один из лучших крайних защитников лиги. Я это говорил и тренерскому штабу, что сейчас Костя Морозов ассоциируется с проффутболом и это чуть-чуть не правильно.
Артур [Ряба] уже больше года здесь. Арсен Айрапетян тоже вроде и тут, и там. Это тяжелая история. Мы не можем взять, на мой взгляд, Андрюху Семенова при том, что мы понимаем, что это супер качественный футболист.
Когда мы потом будем играть с такими командами как сборная ФНЛ или сборная России, мы же говорим, что мы медийная сборная. А нам скажут, что наш игрок вчера вот здесь [в проф] играл. Должно пройти время.
И почему у нас есть статус профессионал – мы недавно общались с Азаматом – если ты играешь в проффутболе, то ты профессиональный футболист, а если в медийном – ты медийный. Но например, Никита Маляров – был без команды, 3 месяца здесь поиграл и сказал: «У вас классно, но я поехал». То есть ты должен пройти приверженность временем к этому сообществу», – сказал технический директор Winline Медиалиги.
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