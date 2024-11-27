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  • Дмитрий Кортава о том, как будет формироваться сборная МФЛ: «Морозова бы не взял – он ассоциируется с профи. Должны играть Кутуз, Сычев, Давыд»
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Дмитрий Кортава о том, как будет формироваться сборная МФЛ: «Морозова бы не взял – он ассоциируется с профи. Должны играть Кутуз, Сычев, Давыд»

Дмитрий Кортава рассказал, какие игроки будут отбираться в сборную Медиалиги.

«Собирая сборную Медиалиги, мы стараемся дать приоритет футболистам, которые выросли у нас: Кутуз, Сыч, Давыд.

Я бы сейчас не взял в сборную Костю Морозова при том, что мы понимаем, что это на данный момент один из лучших крайних защитников лиги. Я это говорил и тренерскому штабу, что сейчас Костя Морозов ассоциируется с проффутболом и это чуть-чуть не правильно.

Артур [Ряба] уже больше года здесь. Арсен Айрапетян тоже вроде и тут, и там. Это тяжелая история. Мы не можем взять, на мой взгляд, Андрюху Семенова при том, что мы понимаем, что это супер качественный футболист.

Когда мы потом будем играть с такими командами как сборная ФНЛ или сборная России, мы же говорим, что мы медийная сборная. А нам скажут, что наш игрок вчера вот здесь [в проф] играл. Должно пройти время.

И почему у нас есть статус профессионал – мы недавно общались с Азаматом – если ты играешь в проффутболе, то ты профессиональный футболист, а если в медийном – ты медийный. Но например, Никита Маляров – был без команды, 3 месяца здесь поиграл и сказал: «У вас классно, но я поехал». То есть ты должен пройти приверженность временем к этому сообществу», – сказал технический директор Winline Медиалиги.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал Имая
logoДмитрий Сычев
logoДмитрий Кортава
logoКонстантин Морозов
logoИлья Давыдов
logoПервая лига
logo«Кутуз» Сергей Кутузов
logoWinline Медиалига
logo«Ряба» Артур Рябокобыленко
logoАндрей Семенов
Сборная Медиалиги
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