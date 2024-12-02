Экс-хавбек «Текстильщика» Самылин перешел в «Амкал». Игрок разорвал действующий контракт с клубом Второй лиги ради медиакоманды

Алексей Самылин стал игроком «Амкала».

Левый защитник разорвал действующий контракт с клубом из Второй лиги А и присоединился к медиафутбольной команде.

Самылин – воспитанник «Локомотива».

Ранее Алексей выступал за «Химки», «Сатурн», » Велес» и другие клубы Второй лиги.

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