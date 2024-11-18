Сибскана объявил об уходе из «Амкала». У него был пожизненный контракт клубом
Андрей Сибскана объявил, что больше не будет играть за «Амкал».
«Однажды я выиграл в челлендже пожизненный контракт с «Амкалом». Сейчас я решил расторгнуть его в одностороннем порядке.
Лучше момента уже не будет, я прошел эту игру! Всем спасибо», – написал капитан «Амкала».
«Амкал» был создан в 2018 году. Сибскана находился в команде с основания. Сразу же стал лидером клуба и игроком основы.
40-летний капитан «Амкала» никогда не играл на профессиональном уровне. Начиная с 2023 года стал все меньше появляться на поле. В чемпионском для «Амкала» Winline Кубке Медиалиги принял участие в двух матчах.
Вероятно, игрок останется в системе клуба.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Дисс На Всех»
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