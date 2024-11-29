«Поступило предложение из профессиональной лиги». Николай Зириков покинул «БроукБойз»

Николай Зириков продолжит карьеру в профессиональном футболе.

«У меня есть желание профессионально добраться до самого верха. Считаю, что через Вторую лигу это сделать реальнее, чем через Медиалигу.

Поступило предложение от клуба из профессиональной лиги, уже договорились об условиях. Хочу объявить, что с сегодняшнего дня я закончил свое выступление в «Броуках». Хочу приостановить свой контракт», – рассказал Зириков.

Николай Зириков пришел в «БроукБойз» весной 2024-го. Вместе с клубом он выиграл Winline Медиалигу и был номинирован на лучшего вратаря года в медиафутболе по версии Media Football Awards.