Защитник Ахильгов покинул «Амкал». Он провел в клубе меньше 2 месяцев и выиграл трофей
Абдурахман Ахильгов ушел из «Амкала».
26-летний защитник присоединился к медиафутбольной команде в конце сентября, но не смог закрепиться в составе.
Он сыграл в двух матчах за «Амкал» в Winline Кубке Медиалиги и стал победителем турнира. Весь финал он провел на скамейке запасных.
Ахильгов – воспитанник «Ахмата» (ранее – «Терек»). На профессиональном уровне он выступал за «Велес», «Калугу» и «Знамя Труда».
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Абдурахмана Ахильгова
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