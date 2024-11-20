Защитник Ахильгов покинул «Амкал». Он провел в клубе меньше 2 месяцев и выиграл трофей

Абдурахман Ахильгов ушел из «Амкала».

26-летний защитник присоединился к медиафутбольной команде в конце сентября, но не смог закрепиться в составе.

Он сыграл в двух матчах за «Амкал » в Winline Кубке Медиалиги и стал победителем турнира. Весь финал он провел на скамейке запасных.

Ахильгов – воспитанник «Ахмата» (ранее – «Терек»). На профессиональном уровне он выступал за «Велес», «Калугу» и «Знамя Труда».