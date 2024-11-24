«Media Basket привлекает атмосферой и энергетикой. Это ни с чем не сравнится». Юрий Киселев о медиабаскетболе

Юрий Киселев рассказал о росте Лига Ставок Media Basket.

Киселев – руководитель лейбла Rocket Music, президент медиаспортивного клуба Rocket Team . Ранее выпускал песни под псевдонимом ЮрКисс.

«Атмосфера на Media Basket впечатляет. Мы в лиге не первый сезон, видим как она развивается. Ребя молодцы. Финал уже в том году был крутым, но в этом году – другой уровень.

Rocket Team в медиабаскетболе, медиафутболе, медиахоккее. Стараемся присутствовать во всех подобных историях, потому что мы в целом за спорт, здоровый образ жизни, спортивный азарт.

Media Basket привлекает своей атмосферой, энергетикой. Это ни с чем не сравниться. Своя фишка есть и футболе, и в хоккее. Хоккей мне даже ближе, потому что я сам выхожу на лед. Но в Media Basket другой вайб – он привлекает», – рассказал Киселев в беседе с корреспондентом Спортса’’ Екатерине Бурделовой.