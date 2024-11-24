Кутуз: «Нападающий года – Костюков. Игрок года – Гудай»

Кутуз назвал фаворитов в премии Winline Media Football Awards.

В 2022-м Кутуз стал победителем сразу в трех номинациях: Гол года, Нападающий года, Игрок года.

«Нападающий года – Костюков. Он был стабилен, помог «Амкалу » завоевать золото.

Игрок года – Гудай. Для меня лучший защитник, однозначно. Два финала, уверенная игра, плюс стабильность», – сказал нападающий ФК «10» в беседе с корреспондентом Спортса’’ Ильей Ковалевым.

Winline Media Football Awards: Медиалига и Спортс’’ провели голосование болельщиков