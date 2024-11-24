Кутуз: «Нападающий года – Костюков. Игрок года – Гудай»
Кутуз назвал фаворитов в премии Winline Media Football Awards.
В 2022-м Кутуз стал победителем сразу в трех номинациях: Гол года, Нападающий года, Игрок года.
«Нападающий года – Костюков. Он был стабилен, помог «Амкалу» завоевать золото.
Игрок года – Гудай. Для меня лучший защитник, однозначно. Два финала, уверенная игра, плюс стабильность», – сказал нападающий ФК «10» в беседе с корреспондентом Спортса’’ Ильей Ковалевым.
Winline Media Football Awards: Медиалига и Спортс’’ провели голосование болельщиков
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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