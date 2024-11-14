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Алишер, Маврин, Сычев или кто-то другой? Выбирай лучших игроков года в медиафутболе

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Winline Медиалига и Спортс’’ продолжают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Следующая номинация – лучший игрок года в медиафутболе.

На приз претендуют все игроки, принявшие участие минимум в двух турнирах за год (учитываются Winline Медиалига, Кубок Медиалиги, Кубок Надежды, Фонбет Кубок России 2024/25). В шорт листе: Алишер Рахимов, Илья Давыдов, Жекич, Николай Зириков и Антон Соснин (все – «БроукБойз»), Дмитрий Сычев и Гудай (оба – 2Drots), Василий Маврин, Пича, Степан Костюков, Имай (все – «Амкал»), но вы можете вписывать и свои варианты.

Голоса, отданные за игроков, которые не сыграли хотя бы в двух турнирах за год, учитываться не будут.

Голосование стартовало 12 ноября и продлится до 20 ноября. 29 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе

Нападающий года в медиафутболе

logoАнтон Соснин
logoВасилий Маврин
Winline Media Football Awards
logoАлишер Рахимов
logo«Жекич» Евгений Плешко
logo2Drots
logo«Гудай» Денис Гудаев
logoИлья Давыдов
logoWinline Медиалига
logoДмитрий Сычев
logoНиколай Зириков
logo«Ряба» Артур Рябокобыленко
logoБроукБойз
logo«Пича» Максим Пичугин 1998
logo«Степански» Степан Костюков
logoАмкал
logo«Имай» Руслан Имаев
Медиафутбол на Спортсе''
Медиафутбол на Спортсе''
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