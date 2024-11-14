1 мин.

Костюков, Данилин, Кутуз или кто-то другой? Выбирай лучших нападающих года в медиафутболе

35

Winline Медиалига и Спортс’’ продолжают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Следующая номинация – лучший нападающий года в медиафутболе.

На приз претендуют все нападающие, принявшие участие минимум в двух турнирах за год (учитываются Winline Медиалига, Кубок Медиалиги, Кубок Надежды, Фонбет Кубок России 2024/25). В шорт листе: Степан Костюков, Пича, Давида Агекян (все – «Амкал»), Кутуз (ФК «10»), Мазур и Максим Данилин (оба «БроукБойз»), но вы можете вписывать и свои варианты.

Голоса, отданные за игроков, которые не сыграли хотя бы в двух турнирах за год, учитываться не будут.

Голосование стартовало 12 ноября и продлится до 20 ноября. 29 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе

Полузащитник года в медиафутболе

logoАмкал
logoБроукБойз
logoWinline Медиалига
logo«Мазур» Илья Мазуров
logoФК 10
logoМаксим Данилин 2001
logoДавид Агекян
logo«Пича» Максим Пичугин 1998
logo«Степански» Степан Костюков
logo«Кутуз» Сергей Кутузов
Медиафутбол на Спортсе''
Медиафутбол на Спортсе''
Блог
Весь медиафутбол в одном месте!
3 комментария
52
0
0
0
За Пичу, хотя Костюков тоже достоин, Данилин на 3
0
0
0
статистика каждого нападающего за 2 турнира в этом году:
Костюков 15 игра 6 голов и 5 передач
Кутуз 17 игр 13+1
Мазур 14 игр 7+2
Пича 21 матч 5+7
Агекян 21 матч 7+4
Данилин 20 матчей 1+4
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий