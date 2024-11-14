Костюков, Данилин, Кутуз или кто-то другой? Выбирай лучших нападающих года в медиафутболе
Winline Медиалига и Спортс’’ продолжают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.
Следующая номинация – лучший нападающий года в медиафутболе.
На приз претендуют все нападающие, принявшие участие минимум в двух турнирах за год (учитываются Winline Медиалига, Кубок Медиалиги, Кубок Надежды, Фонбет Кубок России 2024/25). В шорт листе: Степан Костюков, Пича, Давида Агекян (все – «Амкал»), Кутуз (ФК «10»), Мазур и Максим Данилин (оба «БроукБойз»), но вы можете вписывать и свои варианты.
Голоса, отданные за игроков, которые не сыграли хотя бы в двух турнирах за год, учитываться не будут.
Голосование стартовало 12 ноября и продлится до 20 ноября. 29 ноября пройдет церемония вручения премии.
В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.
Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе
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Костюков 15 игра 6 голов и 5 передач
Кутуз 17 игр 13+1
Мазур 14 игр 7+2
Пича 21 матч 5+7
Агекян 21 матч 7+4
Данилин 20 матчей 1+4