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Жекич, Гудай и Имай номинированы на лучшего защитника года в медиафутболе

Winline Медиалига и Спортс’’ опубликовали номинантов на звание защитник года.

На приз претендуют все вратари, принявшие участие минимум в двух турнирах за год (учитываются Winline Медиалига, Кубок Медиалиги, Кубок Надежды, Фонбет Кубок России 2024/25).

На приз претендуют все защитники, принявшие участие минимум в двух турнирах за год (учитываются Winline Медиалига, Кубок Медиалиги, Кубок Надежды, Фонбет Кубок России 2024/25). В шорт листе: Гудай и Сэмио (оба 2Drots), Жекич и Илья Давыдов (оба «БроукБойз»), Имай («Амкал»), Заурбек Кокаев (Fight Nights), Сергей Харламов («Титан»), но вы можете вписывать и свои варианты.

Голоса, отданные за игроков, которые не сыграли хотя бы в двух турнирах за год, учитываться не будут.

Голосование стартовало 12 ноября и продлится до 20 ноября. 29 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Голосуй в номинации защитник года

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘`
logoСергей Харламов
logo«Гудай» Денис Гудаев
logo«Имай» Руслан Имаев
logo«Сэмио» Владислав Семенов
logo«Жекич» Евгений Плешко
logoАмкал
logo2Drots
logoWinline Медиалига
«Заур» Заурбек Кокаев
logoБроукБойз
logoFight Nights
logoИлья Давыдов
logoЛФК «Титан»
Winline Media Football Awards
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