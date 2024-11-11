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Winline Media Football Awards: Медиалига и Спортс’’ запускают голосование среди болельщиков

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Василий Маврин забрал перстень лучшего медиафутболиста года – с того момента прошел целый год: Суперкубок Winline Медиалиги, пятый сезон Медиалиги, Кубок Медиалиги, Кубок Надежды им. Отара Кушанашвили, медиафутбольные команды сыграли в Фонбет Кубке России. Пора определять новых топов.

Медиалига и Спортс’’ запускают голосование в 15 номинациях. Еще двух победителей в новых номинациях определит Спортс’‘.

Посты с голосованиями по каждой номинации будут выходить с 12 по 14 ноября. Ссылки голосования будут опубликованы внизу текста. 

Рассказываем подробно о голосовании.

Шорт-листы для голосования болельщиков составлены на основании голосования экспертов и руководителей Winline Медиалиги. 

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Winline Media Football Awards
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Медиафутбол на Спортсе''
Медиафутбол на Спортсе''
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