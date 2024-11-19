Евгений Кузнецов о Медиалиге: «Люди делают крутую тему, кайфуют, тренируются. Сыграть самому? Я же бревно!»
«Чуть-чуть смотрю медиафутбол, но понимание имеется. Люди крутую тему делают, кайфуют, тренируются. Пусть продолжают. Люди занимаются спортом, играют вместо того, чтобы где-то заниматься непонятными вещами.
Знаю, что Никишин и Грицюк были на матче Медиалиги, который был в Санкт-Петербурге, но я был с семьей дома. Не пошел на матч, потому что дома не так часто бываю. Сыграть самому? Да куда мне? Я же бревно!» – сказал форвард СКА.
Александр Овечкин в 2022 году играл за «Динамо» против «Амкала». Тогда бело-голубые одержали разгромную победу (5:0.)
Хоккеист вывел команду на поле с капитанской повязкой и стал автором первого гола. После передачи Федора Смолова Овечкин забил ударом в одно касание из пределов штрафной.
30 322 зрителя на финале «Амкал» – 2Drots. Рекорд медиафутбола на «Газпром Арене»
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