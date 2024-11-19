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  • Кузнецов о КХЛ: «Как в новый мир попал, вещи, которые делал 11 лет, здесь не проходят. Игра с «Амуром» – ступенька наверх, надеюсь. Скоро декабрь, нужно без раскачки уже начинать»
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Кузнецов о КХЛ: «Как в новый мир попал, вещи, которые делал 11 лет, здесь не проходят. Игра с «Амуром» – ступенька наверх, надеюсь. Скоро декабрь, нужно без раскачки уже начинать»

Евгений Кузнецов прокомментировал гол в стиле лакросс в ворота «Амура».

СКА обыграл «Амур» (6:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Форвард петербуржцев отличился дублем в этом матче.

На 30-й минуте Кузнецов подобрал шайбу на ближнем пятаке и лакроссом отправил ее в ворота «Амура», которые защищал Виктор Кобозев, проводивший дебютный матч в КХЛ.

– Евгений, вам вопрос. Хотелось бы оценить вашу исполненную на льду красоту. Неудобно было бросать иначе? Вообще, как это придумалось? Может, видели у кого-то раньше такое исполнение? И можно ли считать это лакроссом, полулакроссом? Я не знаю, как вы это назовете?

– Я не знаю, это в моменте так все произошло, как-то шайба отскочила, так и... Иногда приходят такие мысли на игре, и это колоссальная ответственность, когда делаешь такие вещи. Если это не проходит, это, в принципе, пижонство, и это наказывается в коллективе.

Но, с другой стороны, если это получается, то придает уверенность. Честно признаюсь, уверенности не особо много пока, я как в новый мир попал для меня, все вещи, которые я делал 11 лет, здесь не проходят, и приходится перестраиваться, и колоссальная ответственность.

Я человек, в принципе, такой, что улыбаюсь, и не всегда показываю эмоции, но внутри я переживаю, и я понимаю, на какую роль я пришел в команду и за какой клуб играю, всю ответственность. Это очень серьезная вещь, и поэтому хочется играть каждую игру и быть лидером, быть примером.

Поэтому надеюсь, что эта игра – такая ступенька наверх, и я буду дальше прогрессировать, играть лучше, потому что... Блин, скоро уже декабрь. Я обычно в декабре всегда здорово играл. Нужно, наверное, без раскачки уже начинать.

И, как я сказал, я чувствую ответственность и то доверие, которое ко мне идет от клуба, от тренеров, это, в принципе, не бездонно, и всему приходит предел, поэтому мне нужно больше таких матчей проводить, играть на команду, и, наверное, и в тренировочные дни нужно больше работать и быть примером.

– Ну, все-таки вот про этот момент, потому что он уже все облетел, что только можно. Видели ли у кого-то ранее такое исполнение, и все-таки, на ваш взгляд, это лакросс или Кузякросс уже?

– Ну я, в принципе, редко за такие хоккейные вещи прославляюсь. Да видел, конечно. Я пару раз пробовал и из-за ворот до этого – и не получалось. А тут, повторюсь, такой кураж придал этот гол. И лично для меня это такой позитивный момент, который, я надеюсь, придаст мне эмоции и силы.

Если смотреть изначально, из-за чего гол произошел – Марат пошел в давление, я пошел вторым, Валя подъехал тоже. Это такие моменты, которые, в принципе, остаются в тени. Но изначально все началось с нашей зоны обороны.

Мы сыграли правильно: вышли, пошли вдвоем, правильно перекрыли, заставили соперника ошибиться. И Марат отдал на Валю, Валя пытался обыграть здорово. Я как... пенку снял, получается, да, но до этого много моментов было, где ребята сыграли правильно, поэтому нужно всегда отмечать такое, – сказал нападающий СКА.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт СКА
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logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
logoВалентин Зыков
logoМарат Хайруллин
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