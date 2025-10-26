Егоров о Кингс Лиге: «Динамично, матч идет 40 минут, а не как у нас Lit Energy – «СиндЕкат» 2 часа 40 минут. Это просто невозможно вытерпеть»
Дмитрий Егоров положительно высказался о Кингс Лиге Жерара Пике.
«Очень много критики Кингс Лиги со стороны медиафутбольного сообщества. Говорят, там какие-то скуфы играют, неинтересно, скучно.
Но для меня большое количество правил для такого футбола выглядело очень зрелищно. 40 минут пролетели, как одна.
Все динамично, все меняется, мячи забиваются. Нет ничего лишнего, и игра длится 40 минут, а не как у нас полуфинал Lit Energy – «СиндЕкат» длился 2 часа 40 минут. Это просто никак невозможно вытерпеть. Я думаю, пришла пора реформ», – сказал президент «БроукБойз».
Ранее Егоров назвал испанскую Кингс Лигу «бомжатня знатная».
«Уровень первенства Москвы по миньке». Звезды медиафутбола разнесли турнир Пике
