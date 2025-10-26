Егоров о Кингс Лиге: «Динамично, матч идет 40 минут, а не как у нас Lit Energy – «СиндЕкат» 2 часа 40 минут. Это просто невозможно вытерпеть»

Дмитрий Егоров положительно высказался о Кингс Лиге Жерара Пике.

«Очень много критики Кингс Лиги со стороны медиафутбольного сообщества. Говорят, там какие-то скуфы играют, неинтересно, скучно.

Но для меня большое количество правил для такого футбола выглядело очень зрелищно. 40 минут пролетели, как одна.

Все динамично, все меняется, мячи забиваются. Нет ничего лишнего, и игра длится 40 минут, а не как у нас полуфинал Lit Energy – «СиндЕкат » длился 2 часа 40 минут. Это просто никак невозможно вытерпеть. Я думаю, пришла пора реформ», – сказал президент «БроукБойз ».

Ранее Егоров назвал испанскую Кингс Лигу «бомжатня знатная».

