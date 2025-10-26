«Подготовка к каждому ауту Азамата – как к стандарту. Из-за чистого времени невозможно смотреть игры по три часа». Егоров о правилах МФЛ

Дмитрий Егоров выступил за отмену аута Азамата и чистого времени в WINLINE МФЛ.

«Я считаю, что аут Азамата нужно отменить. Подготовка к каждому такому ауту – как к стандарту. По минуте готовятся, потом подают, какая-нибудь рука – и матч сделан. Не хочется быть лигой, где все решает непонятный аут и непонятное попадание в руку. Хочется, чтобы команды все-таки в футбол играли.

Во всем мировом футболе тренд на то, чтобы футболисты выбрасывали мяч как можно дальше из-за боковой. А мы ногами ауты бьем. Никогда это не будет принято в большом футболе.

Та же ситуация с чистым временем. Невозможно смотреть эти игры по три часа. Грязное время, наказание за долгий ввод мяча, больше мячей на бровке. Давайте мы лучше будем так играть, а не по два с половиной часа ходить пешком.

Это просто невозможно смотреть. Я считаю, что чистое время полностью себя дискредитировало в этом году. Красный мяч – замечательное правило, его можно оставлять», – сказал президент «БроукБойз ».

Ранее Евгений Спиряков также написал , что он с трудом досматривает игры МФЛ до конца.