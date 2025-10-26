  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Подготовка к каждому ауту Азамата – как к стандарту. Из-за чистого времени невозможно смотреть игры по три часа». Егоров о правилах МФЛ
0

«Подготовка к каждому ауту Азамата – как к стандарту. Из-за чистого времени невозможно смотреть игры по три часа». Егоров о правилах МФЛ

Дмитрий Егоров выступил за отмену аута Азамата и чистого времени в WINLINE МФЛ.

«Я считаю, что аут Азамата нужно отменить. Подготовка к каждому такому ауту – как к стандарту. По минуте готовятся, потом подают, какая-нибудь рука – и матч сделан. Не хочется быть лигой, где все решает непонятный аут и непонятное попадание в руку. Хочется, чтобы команды все-таки в футбол играли.

Во всем мировом футболе тренд на то, чтобы футболисты выбрасывали мяч как можно дальше из-за боковой. А мы ногами ауты бьем. Никогда это не будет принято в большом футболе.

Та же ситуация с чистым временем. Невозможно смотреть эти игры по три часа. Грязное время, наказание за долгий ввод мяча, больше мячей на бровке. Давайте мы лучше будем так играть, а не по два с половиной часа ходить пешком.

Это просто невозможно смотреть. Я считаю, что чистое время полностью себя дискредитировало в этом году. Красный мяч – замечательное правило, его можно оставлять», – сказал президент «БроукБойз».

Ранее Евгений Спиряков также написал, что он с трудом досматривает игры МФЛ до конца.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал Дмитрия Егорова
logoЕвгений Спиряков
logoДмитрий Егоров
logoБроукБойз
logoWinline Медиалига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Егоров о Кингс Лиге: «Динамично, матч идет 40 минут, а не как у нас Lit Energy – «СиндЕкат» 2 часа 40 минут. Это просто невозможно вытерпеть»
сегодня, 12:31
Дмитрий Егоров: «Русская Кингс Лига даст в рот испанской. Одна проблема: в России люди спорт не любят, а там у любого чиха аудитория»
вчера, 08:24
Дмитрий Егоров: «Я бы очень хотел, чтобы соцсети футбольных клубов велись как у Трампа»
17 октября, 13:20
Главные новости
«Аспиналл понимал, что с разбитым носом будет сложно драться, и сделал самый рациональный выбор – сдался. У него нет сэведж менталити». Райзен об исходе главного события UFC 321
сегодня, 12:55
Егоров о Кингс Лиге: «Динамично, матч идет 40 минут, а не как у нас Lit Energy – «СиндЕкат» 2 часа 40 минут. Это просто невозможно вытерпеть»
сегодня, 12:31
«Мне все тяжелее смотреть полные игры, да и онлайн подупал – это логично. За десятки матчей только парочка была интересной». Спиряков о Медиалиге
сегодня, 10:11
Команда Кириленко сыграет с GOATS, клуб Элджея – против Blatosphera рэпера Словетского в Media Basket
сегодня, 08:35
Тарасов готов провести бой по боксу: «Если будет медийный оппонент, почему нет»
сегодня, 08:22
Вячеслав Подберезкин: «Хотите нескучный финал – играйте пятью командами. Мы стараемся делать контент»
вчера, 20:06
AUF набрал 54 очка против команды Niletto, клуб Гуфа проиграл UNDERGROUND BIZNE$ в Media Basket
вчера, 19:47
«Я очень сильно люблю футбол. Но за такие моменты, #####, я его просто ненавижу!» Защитник Lit Energy Морозов о вылете из Кубка Лиги
вчера, 17:29
ФК «10» и «СиндЕкат» сыграют в суперфинале Кубка Медиалиги. Это будет их шестой матч за год
вчера, 17:02
Дмитрий Арапов: «Герасимов все ходит, кричит, а потом приходится его доставать из жопы»
вчера, 16:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Ямаль должен быть наказан за свое отношение к футболу. Сегодня мы поймем: корона у него на голове или макаронины?» Егоров о класико
сегодня, 13:38
Защитник «Фанкома» Жекич о дисквалификации команды из FONBET Кубка России: «До этого мы прошли три раунда, и ни у кого вопросов не было»
24 октября, 16:45
Прокоп дебютирует в Кингс Лиге против команды Марсело. Российский медиафутболист намекнул, что решил проблемы с документами
23 октября, 15:15
Гендиректор «Акрона» о матче с медиакомандой: «С большим удовольствием сыграли бы. Медиафутбол – популярная история, а мы – молодой, звонкий клуб, который идет в ногу со временем»
23 октября, 09:29
Арсений Логашов: «Уже давно не получаю удовольствия от футбола»
21 октября, 18:46
Померко покинул СКА из-за конфликта с Карякой. Главному тренеру не понравилось, что хавбек высказал претензии защитнику команды в перерыве матча с «БроукБойз»
15 октября, 10:16
Газинский отказал «Амкалу»: «Если бы предложили то, от чего нельзя отказаться, я бы уже был там»
14 октября, 12:06
Галицкий отдал ФК «10» половину от продажи билетов на прошлогодний матч. Это около 2,5 млн рублей
10 октября, 13:52
«Скорпион. Рыжий. Подходит». Егоров о новом гендире «Спартака»
6 октября, 10:23
Тошич о забитом пенальти: «Писарский взял мяч первым, чтобы они испугались»
5 октября, 19:10