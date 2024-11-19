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  • Ротенберг принес листы со статистикой на пресс-конференцию: «У СКА серьезная аналитическая служба, изучаем все показатели. Здесь голы, очки, плюс-минус. Меньше 10 потерь – командная победа»
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Ротенберг принес листы со статистикой на пресс-конференцию: «У СКА серьезная аналитическая служба, изучаем все показатели. Здесь голы, очки, плюс-минус. Меньше 10 потерь – командная победа»

Роман Ротенберг высказался о важности аналитической работы в СКА.

Вчера СКА обыграл «Амур» со счетом 6:3 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Роман Борисович, вы ведь пришли с какими-то листками, я так понимаю, не просто так, там какая-то статистика, можете поделиться, пожалуйста, что там такое?

– Здесь вот голы, очки, плюс-минус. Евгений Кузнецов – «+3». У Тимура Кола «+3», у Фальковского «+4», у Марата Хайруллина «+2». Статистика не врет. Здесь все показатели статистические – голевые моменты, броски, вбрасывания, Корси, блокшоты, силовые.

Вбрасывания каждого центрального. Голевые моменты – сколько создали при нахождении на льду каждого соперника. Игровое время, что очень важно. Вот у Кузнецова Евгения 22 минуты 43 секунды игровое время. Больше всех в команде.

И потери есть, да. Командная победа – это меньше 10 потерь. 99,9% побед СКА – это меньше 10 потерь у нас. Сегодня 12. Хороший процент отраженных бросков у вратаря. Все играли на команду. По статистике все видно.

– То есть это после каждого матча вам сразу оперативно печатают и относят?

– Да, все показатели. У нас очень серьезная аналитическая служба. Мы изучаем важнейшие показатели статистики, и оперативно после каждого периода нам приносят все эти показатели для того, чтобы объективно оценивать игру каждого игрока и команды в целом, – сказал главный тренер СКА. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт СКА
logoСКА
logoАмур
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
logoРоман Ротенберг
logoСтепан Фальковский
logoМарат Хайруллин
logoПавел Мойсевич
logoТимур Кол
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