«Аспиналл понимал, что с разбитым носом будет сложно драться, и сделал самый рациональный выбор – сдался. У него нет сэведж менталити». Райзен об исходе главного события UFC 321

Президент «Броуков» Райзен высказался о результате боя Том Аспиналл – Сирил Ган.

«В моменте с Аспиналлом вчера сошлись два важных фактора:

1. Ган его разбил в первом раунде, повредил нос и защитился от тейкдауна. Ган выглядел расслабленным. Было видно, что у него есть хороший план.

2. Ему реально два пальца засунули в самую глубь глазных орбит, что супер неприятно, травматично и дает возможность сдаться.

Аспиналл не тупой. Он белый британец. Он прекрасно понимал, что с разбитым в первом раунде носом ему будет невероятно сложно драться еще четыре раунда, и он спокойно сделал самый рациональный выбор для своей карьеры – сдался.

Обвинять его в этом сложно. Косяк Гана был, но теперь ясно, что у Джонса были бы шансы в бою против этого дефолтного вайтбоя. У Аспиналла нет даже близко сэведж менталити», – заявил президент «БроукБойз ».

Сирил Ган и Том Аспиналл встретились в главном событии турнира UFC 321, который прошел в Абу-Даби. Титульный поединок был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.