Текила о Крапе: «Почти #######, но вырулил. Работа ведется, он в команде»

Текила рассказал о будущем Крапа в «Родине Медиа».

«С Крапом, по-моему, уже подписали контракт на следующий год. Все штрафные истории были соблюдены. Я думал, что мы с ним не будем по штрафам работать. Но нет, я вспылил. Сейчас пока с ним не общаюсь.

Работа ведется, он в команде, все норм. Просто он не попал в мое настроение, начал... Что произошло? Почти ####### (оплошал), но вырулил. Я был удивлен, что он вырулил. С того моменты мы еще не общались, но, по-моему, он подписал контракт.

Единственное условие, при котором Крап в следующем сезоне не с нами – если Krap Team заходит в Медиалигу. Мы его отпустим на год», – сказал президент «Родины Медиа».

«Родина Медиа» вылетела из Winline Кубка Лиги, проиграв 2Drots в полуфинале по буллитам (1:3).

Крап перешел в «РМ» в середине Кубка Медиалиги. На его счету 4 матча и ноль результативных действий. Ранее хавбек выступал за 2Drots.