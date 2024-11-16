Прокоп может отправиться с профессиональной «Родиной» на зимние сборы

Михаила Прокопьева могут позвать на зимние сборы с «Родиной».

«Мы сделали предложение, чтобы Миша зимой поехал на сборы с «Родиной».

Мне кажется, это будет прикольно для «Родины». Миша покажет себя как профессионал», – сказал президент «Родины Медиа » Текила.

Дмитрий Тарасов: «Ставлю, что неделю не продержится».

С этого года Прокоп является игроком «Родины Медиа». До этого он играл за «Амкал ».

Осенью 2022 года бывший хавбек «Амкала» приехал на просмотр в болгарский клуб «Ботев», но расторг контракт через 4 месяца.