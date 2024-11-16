Прокоп может отправиться с профессиональной «Родиной» на зимние сборы
Михаила Прокопьева могут позвать на зимние сборы с «Родиной».
«Мы сделали предложение, чтобы Миша зимой поехал на сборы с «Родиной».
Мне кажется, это будет прикольно для «Родины». Миша покажет себя как профессионал», – сказал президент «Родины Медиа» Текила.
Дмитрий Тарасов: «Ставлю, что неделю не продержится».
С этого года Прокоп является игроком «Родины Медиа». До этого он играл за «Амкал».
Осенью 2022 года бывший хавбек «Амкала» приехал на просмотр в болгарский клуб «Ботев», но расторг контракт через 4 месяца.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости