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Прокоп может отправиться с профессиональной «Родиной» на зимние сборы

Михаила Прокопьева могут позвать на зимние сборы с «Родиной».

«Мы сделали предложение, чтобы Миша зимой поехал на сборы с «Родиной».

Мне кажется, это будет прикольно для «Родины». Миша покажет себя как профессионал», – сказал президент «Родины Медиа» Текила.

Дмитрий Тарасов: «Ставлю, что неделю не продержится».

С этого года Прокоп является игроком «Родины Медиа». До этого он играл за «Амкал».

Осенью 2022 года бывший хавбек «Амкала» приехал на просмотр в болгарский клуб «Ботев», но расторг контракт через 4 месяца.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Ролик «Родины Медиа» с Отаром Кушанашвили 
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logo«T-Killah» Александр Тарасов
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