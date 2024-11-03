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«Медийно мы сделали прорыв. У нас невероятный рост охватов». Текила о прошедшем сезоне

Текила подвел итоги сезона для «Родины Медиа».

«100% этот сезон самый яркий для нас с точки зрения медиа. Сегодня я видел огромное количество по-хорошему разъяренных фанатов. Это и фанаты Гуди, мои, Прокопа, Крапа и всех остальных. У нас просто невероятный рост охватов во всех соцсетях. Медийно мы сделали прорыв.

По-спортивному, конечно, когда ты находишься в турнире, то ставишь себе самые высокие цели. Но когда вылетаешь по буллиталити в равной игре, то что тут скажешь. Остается только поблагодарить ребят и тренерский штаб», – сказал президент «Родины Медиа» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

«Родина Медиа» уступила 2Drots (0:0, 1:3 Б) в 1/2 финала Winline Кубка Медиалиги и покинула турнир.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoРодина Медиа
logoДаниил Крапивников
logoПрокоп
logo«T-Killah» Александр Тарасов
«Goody» Дмитрий Гусаков
logoWinline Кубок Медиалиги
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