«Медийно мы сделали прорыв. У нас невероятный рост охватов». Текила о прошедшем сезоне

Текила подвел итоги сезона для «Родины Медиа».

«100% этот сезон самый яркий для нас с точки зрения медиа. Сегодня я видел огромное количество по-хорошему разъяренных фанатов. Это и фанаты Гуди, мои, Прокопа , Крапа и всех остальных. У нас просто невероятный рост охватов во всех соцсетях. Медийно мы сделали прорыв.

По-спортивному, конечно, когда ты находишься в турнире, то ставишь себе самые высокие цели. Но когда вылетаешь по буллиталити в равной игре, то что тут скажешь. Остается только поблагодарить ребят и тренерский штаб», – сказал президент «Родины Медиа » в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

«Родина Медиа» уступила 2Drots (0:0, 1:3 Б) в 1/2 финала Winline Кубка Медиалиги и покинула турнир.