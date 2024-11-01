Крап извинялся перед кыргызами? А разбивал Ford?
Тест о главной рок-звезде медиафутбола.
Крап – самая яркая звезда медиафутбола. Человек с талантом Букайо Сака, но дисциплиной Марио Балотелли. Именно из нее парень постоянно вляпывается в дурацкие ситуации. 2Drots так достали постоянные факапы, что с осени Крап в «Родине Медиа».
В субботу Крап сыграет в полуфинале Winline Кубка Медиалиги – как раз против 2Drots. А пока проверим, насколько хорошо ты помнишь его косяки
Одноклассник Хвичи играет за Fight Nights – это правда или ложь?