Крап извинялся перед кыргызами? А разбивал Ford?

Тест о главной рок-звезде медиафутбола.

Крап – самая яркая звезда медиафутбола. Человек с талантом Букайо Сака, но дисциплиной Марио Балотелли. Именно из нее парень постоянно вляпывается в дурацкие ситуации. 2Drots так достали постоянные факапы, что с осени Крап в «Родине Медиа».

В субботу Крап сыграет в полуфинале Winline Кубка Медиалиги – как раз против 2Drots. А пока проверим, насколько хорошо ты помнишь его косяки

Одноклассник Хвичи играет за Fight Nights – это правда или ложь?

Вспомните всех, кто сыграл и на ЧМ, и в Медиалиге?