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Текила: «С Крапом договоренности до конца сезона. Обсудим его поведение – если он согласится на определенные пункты, значит, мы вместе»

Текила рассказал, планирует ли «Родина Медиа» продлевать контракт с Крапом.

– Каждый сезон у вас очень много новеньких. Есть ли желание сохранить этот состав или не будете удерживать своих игроков?

– У меня всегда есть желание сохранить ребят, но если им поступают предложения лучше или они видят себя в другой команде, удерживать мы не будем. Но, как мы видим, 99% ребят тухнут в других командах – мы о них забываем через какое-то время.

– Есть желание сохранить Крапа и сделать команду вокруг него Володи, Прокопа, Гуди?

– Я думаю, что на новой неделе выдохнем и поймем, потому что с Крапом договоренности до конца нашего сезона. Но я думаю, что он ярко себя проявил. Обсудим с ним его будущее поведение. Если он согласится на определенные пункты в договоре, то, значит, мы вместе, – сказал президент «Родины Медиа» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари . 

«Родина Медиа» вылетела из Winline Кубка Лиги, проиграв 2Drots в полуфинале по буллитам (1:3).

Крап перешел в «РМ» в середине Кубка Лиги. Ранее хавбек выступал за 2Drots.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoРодина Медиа
logoДаниил Крапивников
logo«T-Killah» Александр Тарасов
logoWinline Кубок Медиалиги
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