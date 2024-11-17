Личка о Медведевой: «Один пас, стопроцентная успешность. Наши показатели в передачах были слабыми, нужно пасовать как Женя»

Марцел Личка прокомментировал игру Евгении Медведевой за «Динамо».

Бело-голубые уступили медиафутбольному «Амкалу» в шоу-матче Winline сквозь вселенные (2:3).

За «Динамо» против «Амкала » сыграла двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, а также актер Павел Деревянко.

«Выступление Медведевой? Хороший перформанс, один пас, успешный пас, стопроцентная успешность.

Это хорошо, потому что наши показатели в передачах были слабыми, нужно давать пасы как Женя.

Павел Деревянко тоже хорошо [сыграл], бегал, старался», – сказал главный тренер «Динамо ».

Евгения Медведева сыграла за «Динамо» с «Амкалом». Она получила капитанскую повязку после выхода на замену