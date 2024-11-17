Личка о Медведевой: «Один пас, стопроцентная успешность. Наши показатели в передачах были слабыми, нужно пасовать как Женя»
Марцел Личка прокомментировал игру Евгении Медведевой за «Динамо».
Бело-голубые уступили медиафутбольному «Амкалу» в шоу-матче Winline сквозь вселенные (2:3).
За «Динамо» против «Амкала» сыграла двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, а также актер Павел Деревянко.
«Выступление Медведевой? Хороший перформанс, один пас, успешный пас, стопроцентная успешность.
Это хорошо, потому что наши показатели в передачах были слабыми, нужно давать пасы как Женя.
Павел Деревянко тоже хорошо [сыграл], бегал, старался», – сказал главный тренер «Динамо».
Евгения Медведева сыграла за «Динамо» с «Амкалом». Она получила капитанскую повязку после выхода на замену
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ТАСС
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