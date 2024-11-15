  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Мусагалиев об ответном матче с «Краснодаром»: «Мы разрабатываем такой матч. Будет фестиваль футбола в Краснодаре»
1

Мусагалиев об ответном матче с «Краснодаром»: «Мы разрабатываем такой матч. Будет фестиваль футбола в Краснодаре»

Азамат Мусагалиев планирует провести неделю футбола в Краснодаре следующим летом.

«Мы вместе с нашим генеральным партнером разрабатываем следующий матч с «Краснодаром». Это будет, скорее всего, летом 2025 года. И это будет, вероятно, не один матч.

Будет некая неделя футбола в Краснодаре. Фестиваль футбола в Краснодаре. Город позволяет это сделать. Шикарная локация. Лояльность принимающей стороны и партнеров. Есть желание всех сторон. Главное – найти участников.

Мы имеем ресурс, чтобы привезти людей, которые создают фестиваль и праздник. Мы можем привести комиков, артистов, ярких личностей. В Краснодаре есть и концертные залы, стендап бары. Мы, располагая такими людьми, не можем не воспользоваться ими при создании такого праздника.

Промироваться это будет исключительно для Краснодара и близлежащих территорий. На наш матч с «Краснодаром» были автобусы, которые привозили людей со всего края.

Не видим препятствий. Тем более Сергей Николаевич [Галицкий] открыто заявляет, что он готов и полностью нам доверяет», – рассказал президент ФК «10».

Напомним, ФК «10» и «Краснодар» провели товарищеский матч 7 сентября (2:4).

20 тысяч зрителей, 6 голов, техничный ассист Смолова – детали концерта «Краснодара» с «Десяткой»

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал ФК «10»
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoСергей Галицкий
logoWinline Медиалига
logoФК 10
logoАзамат Мусагалиев
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мусагалиев о матче «Спартака» с ФК «10»: «Болею этой мечтой – сыграть с любимым клубом»
1222 октября, 13:38
20 тысяч зрителей, 6 голов, техничный ассист Смолова – детали концерта «Краснодара» с «Десяткой»
137 сентября, 22:05
Мусаев о 20 тысячах зрителей на игре с ФК «10»: «Только в Краснодаре возможна такая любовь к футболу»
217 сентября, 21:01
20 555 зрителей пришли на матч «Краснодар» – ФК «10». В этом сезоне клуб собрал больше только с ЦСКА
97 сентября, 19:03
«Краснодар» победил ФК «10» из Медиалиги в товарищеском матче – 4:2
397 сентября, 17:58
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Когда ты собираешь 30 тысяч зрителей на «Газпром Арене», а на ФНЛ приходит 2-3 тысячи, то уже не знаешь, где настоящий футбол». Панов о медиафутболе
12сегодня, 09:01
Жека о Скоропупе: «Игроку предложен новый контракт. Уговаривать кого-то играть за 2Drots – бред»
вчера, 20:19
Виталий Панов: «Я почти уверен, что кто-то из «Броуков» подглядывал за нашими тренировками. Они по-другому начинали атаки. Думаю: «Вот негодяи»
вчера, 19:14
«Броуки» предложили два миллиона рублей 2Drots за Гаучо
вчера, 17:37
OG Buda выступит перед матчем «Динамо» – «Амкал»
22вчера, 16:04
Шахбанов остался в «Титане». Хавбеком интересовались 2Drots
вчера, 14:47
Онопко о матче сборных России и Медиалиги: «У Брунея федерация, это сборная. А Медиалига – это что?»
10вчера, 13:21
Алишер, Маврин и Сычев номинированы на звание лучшего игрока года в медиафутболе
вчера, 13:05
Данилин, Костюков и Мазур – номинанты на премию лучшему нападающему в медиафутболе
вчера, 12:05
Началось голосование на лучшего полузащитника года в медиафутболе. Маврин и Алишер – в числе номинантов
вчера, 11:05
Ко всем новостям
Последние новости
Cream Soda выступит перед матчем «Динамо» – «Амкал»
2сегодня, 09:49
Акинфеев поддержал голкипера 2Drots Сычева после проигрыша в финале Кубка Медиалиги: «Не переживай. Ты уже легенда»
413 ноября, 16:26
Мусагалиев приглашал Денисова в ФК «10»: «Представляете, что бы это было? Он бы согласился, если бы я позвонил раньше»
613 ноября, 11:24
Rocket Team Мозгова и Alikson Team Седоковой вышли в плей-офф, Pena Team и Favela Basket покинули турнир. Результаты 5-го тура Media Basket
10 ноября, 20:49
Экс-тренер «Волгаря» и «Акрона» Панов привел «Амкал» к победе в Кубке Медиалиги в своем дебютном сезоне
9 ноября, 20:25
Забирайте футболку 2Drots и два билета на финал Кубка Медиалиги
8 ноября, 09:00
ФК «10» сыграет с «Динамо» Брест в Беларуси 16 ноября
6 ноября, 19:17
Гендиректор «Динамо»: «Мы не считаем матч с командой Медиалиги дном. У медиафутбола есть аудитория, проффутбол здесь недоработал»
24 ноября, 11:05
Сборная МФЛ и ФНЛ могут провести товарищеский матч в декабре. В прошлом году сборная Медиалиги разгромно проиграла (0:4)
14 ноября, 10:14
Команда Элджея победила клуб Словетского, БК «10» проиграл Hoops. Итоги 3-го тура Media Basket
127 октября, 20:55