Мусагалиев об ответном матче с «Краснодаром»: «Мы разрабатываем такой матч. Будет фестиваль футбола в Краснодаре»
«Мы вместе с нашим генеральным партнером разрабатываем следующий матч с «Краснодаром». Это будет, скорее всего, летом 2025 года. И это будет, вероятно, не один матч.
Будет некая неделя футбола в Краснодаре. Фестиваль футбола в Краснодаре. Город позволяет это сделать. Шикарная локация. Лояльность принимающей стороны и партнеров. Есть желание всех сторон. Главное – найти участников.
Мы имеем ресурс, чтобы привезти людей, которые создают фестиваль и праздник. Мы можем привести комиков, артистов, ярких личностей. В Краснодаре есть и концертные залы, стендап бары. Мы, располагая такими людьми, не можем не воспользоваться ими при создании такого праздника.
Промироваться это будет исключительно для Краснодара и близлежащих территорий. На наш матч с «Краснодаром» были автобусы, которые привозили людей со всего края.
Не видим препятствий. Тем более Сергей Николаевич [Галицкий] открыто заявляет, что он готов и полностью нам доверяет», – рассказал президент ФК «10».
Напомним, ФК «10» и «Краснодар» провели товарищеский матч 7 сентября (2:4).
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