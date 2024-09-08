Мусаев о 20 тысячах зрителей на игре с ФК «10»: «Только в Краснодаре возможна такая любовь к футболу»
Мурад Мусаев поблагодарил болельщиков за поддержку после игры с ФК «10»
«Краснодар» одержал победу в товарищеском матче с медиафутбольной командой «Десятка» – 4:2.
«Великолепная атмосфера, это праздник. Я рад, что наши болельщики ушли с хорошим настроением. Только в Краснодаре возможна такая любовь к футболу.
На сборах на каждом матче было тысяч по пять зрителей, мы играли юношескую Лигу чемпионов – было больше 30 тысяч. Сегодня матч с медиакомандой – больше 20 тысяч. Для нас большое счастье, что у нас такие болельщики и такая поддержка.
Что касается игры, то были высокие скорости, получили хороший спарринг. Сильная команда, отличные идеи у них были. Это то, что было нужно для нас на данном этапе подготовки», – сказал главный тренер «Краснодара».
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал «Краснодара»
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