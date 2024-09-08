Мусаев о 20 тысячах зрителей на игре с ФК «10»: «Только в Краснодаре возможна такая любовь к футболу»

Мурад Мусаев поблагодарил болельщиков за поддержку после игры с ФК «10»

«Краснодар» одержал победу в товарищеском матче с медиафутбольной командой «Десятка» – 4:2.

«Великолепная атмосфера, это праздник. Я рад, что наши болельщики ушли с хорошим настроением. Только в Краснодаре возможна такая любовь к футболу.

На сборах на каждом матче было тысяч по пять зрителей, мы играли юношескую Лигу чемпионов – было больше 30 тысяч. Сегодня матч с медиакомандой – больше 20 тысяч. Для нас большое счастье, что у нас такие болельщики и такая поддержка.

Что касается игры, то были высокие скорости, получили хороший спарринг. Сильная команда, отличные идеи у них были. Это то, что было нужно для нас на данном этапе подготовки», – сказал главный тренер «Краснодара ».