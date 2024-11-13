«Вы – лицо тренера! Неужели сука я трус #####!?» Речь Панова из раздевалки в перерыве финала с 2Drots
«Все, что происходило в первом тайме – полная ##### [херня]. Мы не играли. Созидательная фаза – херня. Откуда у нас ##### ##### неуверенность? Вы мне скажите!
Стали держать мяч – появилась уверенность. Вы – лицо тренера #####! Неужели сука я трус #####!? Отдал передачу – Илья не подстраивается, Сеня с Оле не подстраиваются… Никто не подстраивается!
Мы только говорили про эту ####### [дурацкую] психологию! Так команды выигрывают первые места! Ефрем много пропустил, ##### ошибался, но он принимает! Вася тоже принимает. Ряба там что-то ##### связывает. Включитесь #####, расставляйтесь, зарабатывайте фолы, помогайте друг другу.
Вы можете играть в футбол!? Я прошу играть в футбол ##### – в организованный, дисциплинированный и результативный. Я кому-то сказал что-то за ошибку? Никому #####! Да, Вася с травмой! Да, Мара вылетел #####! Но команда должна быть одержима!
Ты должен быть ######## [офигевшим], и ты! Вы все должны быть ######### [офигевшим], мерзкими футболистами, отчасти подонками! По-хорошему ##### наглыми, уверенными в себе, которые вырывают победу.
Вы лучшая команда! Сеня, ты лучший? Вот выйди и играй как лучший! Илья, то же самое, понял? 40 тысяч пришло #####! Играйте в футбол! Отдайте все свои силы, но играйте! Принесите нам ##### эту победу! Идите и сделайте нам ее», – сказал главный тренер «Амкала».
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30 322 зрителя на финале «Амкал» – 2Drots. Рекорд медиафутбола на «Газпром Арене»
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