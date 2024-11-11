Швагирев – MVP финала четырех Кубка Медиалиги по версии подписчиков Медиафутбола на Спортсе’‘
30-летний вратарь «Амкала» выиграл голосование подписчиков телеграм-канала Медиафутбол на Спортсе’‘.
Швагирев набрал 29 процентов голосов, опередив Василия Маврина (27%), Дмитрия Сычева (15%) и Степана Костюкова (14%).
Денис Гудаев набрал девять процентов, Илья Скоропупов – пять. Один процент голосовавших выбрали свой вариант ответа.
Швагирев в финале не пропустил от 2Drots в основное время, а в послематчевой серии буллиталити отразил буллит в исполнении Газдана.
Лучшим футболистом финального матча лига признала Василия Маврина, однако хавбек «Амкала» отдал награду и сертификат на 100 тысяч рублей Швагиреву.
Напомним, что футболист, которого МФЛ признает лучшим в финале четырех, получит квартиру в Баку.
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