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Швагирев – MVP финала четырех Кубка Медиалиги по версии подписчиков Медиафутбола на Спортсе’‘

Максин Швагирев признан лучшим игроком финала четырех Winline Кубка Медиалиги.

30-летний вратарь «Амкала» выиграл голосование подписчиков телеграм-канала Медиафутбол на Спортсе’‘.

Швагирев набрал 29 процентов голосов, опередив Василия Маврина (27%), Дмитрия Сычева (15%) и Степана Костюкова (14%).

Денис Гудаев набрал девять процентов, Илья Скоропупов – пять. Один процент голосовавших выбрали свой вариант ответа.

Швагирев в финале не пропустил от 2Drots в основное время, а в послематчевой серии буллиталити отразил буллит в исполнении Газдана.

Лучшим футболистом финального матча лига признала Василия Маврина, однако хавбек «Амкала» отдал награду и сертификат на 100 тысяч рублей Швагиреву.

Напомним, что футболист, которого МФЛ признает лучшим в финале четырех, получит квартиру в Баку.

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Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logo«Гудай» Денис Гудаев
logoМаксим Швагирев
logo«Степански» Степан Костюков
logoАмкал
logo2Drots
logoWinline Медиалига
logoДмитрий Сычев
logoВасилий Маврин
logo«Скоропуп» Илья Скоропупов
logoWinline Кубок Медиалиги
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